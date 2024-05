Opasno klizište na Pantovčaku i dalje se sanira: Radovi će trajati još dodatnih mjesec dana

Zagrepčane je nedavno šokiralo ogromno klizište koje se aktiviralo na Pantovčaku, nedaleko predsjedničke rezidencije. Smjesta se krenulo u sanaciju, no kako se radi o ozbiljnoj šteti ona će potrajati nešto dulje nego što je to bilo originalno predviđeno.

Tako su sad iz gradske uprave javili da će zbog radova hitne sanacije klizišta ulica Pantovčak na dijelu od Ulice Zelengaj do ulice Donje Prekrižje do četvrtka 27. lipnja do 20,00 sati biti zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac je sljedeći: · Pantovčak (jug) – Zelengaj - Ulica Ivana Kukuljevića – Britanski trg – Nazorova – Tuškanac – Gornje Prekrižje – Pantovčak (sjever).

"Zbog njihove sigurnosti, osim automobilima i pješacima je onemogućeno kretanje nogostupom navedenom dionicom.

Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, te ih molimo za razumjevanje zbog mogućih poteškoća u prometu", poručili su iz Grada.

Klizište se, podsjetimo, aktiviralo na samom ulazu u kompleks Ureda predsjednika RH na adresi Pantovčak 241, s unutarnje strane ograde kod porte, i to drugi put u malo više od mjesec dana.

Zbog aktivacije klizišta nadležne gradske službe su na Pantovčaku bile 6. ožujka kada su, kako su izvijestili tada iz Grada, u suradnji s Uredom predsjednika RH izradili projektnu dokumentaciju za hitnu sanaciju potpornog zida, odnosno klizišta na samom ulazu u Predsjedničke dvore te radove počeli 11. ožujka.

