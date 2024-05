Ogromna navala na zagrebačka reciklažna dvorišta: Svi su došli po besplatni poklon Čistoće, imate još 9 dana

Navala na reciklažna dvorišta bilježi se ovih dana u cijeloj metropoli. Tko god svrati na neko od njih, može vidjeti automobile kako jedan za drugim ulaze i iskrcavaju razni otpad, a djelatnici Čistoće jurcaju lijevo i desno kako bi im pomogli. A dobrim se dijelom gužva može pripisati promotivnoj akciji koju od 7. svibnja provodi ta Holdingova podružnica.

Iskupljuju se zbog problema

Svatko tko barem jednom tijekom ovog mjeseca u nekom od 21 reciklažnih dvorišta ostavi otpad, odmah će na ruke dobiti i dvije role ZG vrećica od 10 litara. Zagrepčani su, čini se, poruku poslušali pa nam djelatnici u reciklažnom dvorištu na Jarunu svjedoče kako je posljednjih dana na poslu jako turbulentno. – Velik je odaziv, vrećice se dijele abnormalno brzo. A kako čujem od kolega na drugim lokacijama, i kod njih su gužve – kaže Krunoslav Leljak.

Sviđa im se akcija jer pridonosi štednji u kućnom budžetu, govore nam pak korisnici na koje smo ondje naišli. Jedan paket vrećica od deset litara stoji 2,64 eura, a dobiju se dva, i premda nije riječ o velikom iznosu, kažu, u teškim vremenima svaki poklon dobro dođe. – Kako trošim jednu vrećicu od 10 litara tjedno, rola mi traje oko dva i pol mjeseca. I upravo sam dobila zalihu za barem pet mjeseci, čak i više ako budem pametno odvajala – računa Mirjam Antolić s Trešnjevke.

Slično razmišlja i Muhamed Mujičinović, koji također kalkulira uštedu. – Upravo sam si ušparao za barem kilogram nekakvog mesa za ručak. Iskreno, i nisam znao za akciju pa sam sad ugodno iznenađen – priznaje.

Za akciju su se u Čistoći odlučili, kažu, kako bi se iskupili za propuste izazvane ranijim problemima sa sustavom bilježenja dolazaka u reciklažna dvorišta. Evidenciju vodi domaća privatna tvrtka koja će zbog tog gafa platiti penale, a Holding se sad Zagrepčanima odužuje darivanjem plavih vrećica kako se ne bi osjećali zakinuto. A ako je suditi po brojkama, akcija im je uspjela. Već u prvih devet dana, ističu u Čistoći, podijeljeno je 33.150 paketa. To je više nego što su ih Zagrepčani koji su donosili otpad u reciklažna dvorišta dobili u proteklih 15 mjeseci, odnosno od početka lanjske veljače do kraja travnja ove godine. U tom je razdoblju prema uobičajenim pravilima podijeljeno, naime, 20.850 paketa.

A s navalom korisnika po besplatne vrećice vidjeli su djelatnici reciklažnih dvorišta u proteklih desetak dana svega i svačega. – Neki dolaze prvi put pa nemaju pojma što trebaju ponijeti sa sobom. Bilo je i onih koji su dolazili bez ikakva otpada, samo da preuzmu vrećice, ne znajući da ovdje ipak nešto moraju ostaviti. Imali smo ljude koji bi dobili vrećice pa sutradan dolazili po nove, krivo misleći da će dvije role dobiti svakom posjetom. Neki su nas čak pokušali uvjeriti da oni svoje uopće nisu dobili. U svakom slučaju, ludo nam je ovdje posljednjih dana, definitivno je navala – smije se Leljak.

No, valja znati da oni koji pokušavaju na neki način dobiti još vrećica neće uspjeti jer se sve bilježi u digitalnoj evidenciji Holdinga. – Oni koji češće dolaze u reciklažna dvorišta znaju da im se prilikom dolaska evidentira otpad koji su donijeli, ali i broj vrećica koje su dobili. Pokušaju li ponovno dobiti vrećice, neće moći jer će nam u sustavu pisati da korisnik na njih nema pravo – objašnjava Damir Fuček, voditelj smjene svih reciklažnih dvorišta.

Napominje i da svaki Zagrepčanin svoju evidenciju dolazaka te broj preuzetih vrećica može vidjeti na online aplikaciji Moj otpad.

Akcija, dakle, traje do 31. svibnja, no besplatne se vrećice, podsjetimo, po ranije određenim pravilima mogu dobiti i u ostatku godine. Da bi stekli pravo na dvije role onih od 10 litara, korisnici moraju barem jednom mjesečno posjetiti reciklažno dvorište, i to pet mjeseci zaredom.

17.05.2024., Zagreb - Reciklazno dvoriste Jarun, akcija Zagrebackog holdinga, gradske Cistoce, ciji djelatnici u reciklaznim dvoristima, gradjanima koji donesu bilo koji otpad u recikazno dvoriste dijele vrecice za mijesani otpad. Photo: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

– Kad istekne ovo promotivno razdoblje, ponovno ćemo početi računati tih pet mjeseci. Oni koji tako budu od lipnja do listopada redovito posjećivali dvorišta u studenom će moći dobiti besplatne vrećice – objašnjavaju u Čistoći. Sa sobom, podsjećaju, valja imati Holdingov račun, odnosno barkod koji se skenira radi evidencije dolaska. Ponijeti treba i osobnu iskaznicu te, naravno, otpad koji će se odložiti.

Za proljetna čišćenja 21 lokacija

A ovaj je mjesec, napominju, i idealan za dolazak u reciklažno dvorište jer su u tijeku proljetna čišćenja. – Stoga želimo istaknuti da se otpad ne odlaže na zelenim otocima ni u prirodi, nego svatko može doći u neko od naših 21 reciklažnih dvorišta i ostaviti ga besplatno – poručuju.

Pitali smo ih i kane li i u budućnosti organizirati ovakve akcije.

– Trenutačno nam nije u planu, ali ćemo u cilju poticanja dolazaka na reciklažna dvorišta vidjeti ima li potrebe i na ovakav način podsjetiti korisnike na tu uslugu – odgovaraju iz Čistoće.