Zbog zamjene vrelovodne mreže HEP Toplinarstvo smanjit će račune

Pukla je cijev, više kvartova nema toplu vodu, naslov je koji su zagrebački portali nebrojeno puta objavljivali posljednjih godina. Najčešće je to bilo u Novom Zagrebu, no cijevi su pucale i u Horvaćanskoj, pa bi bez tople vode i grijanja i po nekoliko dana zaredom bili i Jarun, Špansko, Savica, Vrbani, Srednjaci... I tako iz godine u godinu, jer je zagrebačka vrelovodna mreža, stara oko 40 godina, u jako lošem stanju. Najavljena zamjena jednog njezina dijela stoga je dočekana s velikim oduševljenjem i nema veze ako će koji dan ostati bez tople vode, govorili su stanovnici, ako se više ne budu morali smrzavati usred siječnja. Od ovog svibnja radovi su u punom jeku po cijelom gradu, a među prvima su na red došli Dugave i Jakuševec, gdje je najčešće dolazilo do pucanja, nakon čega su se radovi proširili i na zapadni dio grada. A s obzirom na to da bi obustava isporuke u pojedinim slučajevima trajala i po 20 dana, u HEP Toplinarstvu odlučili su stanovnicima smanjiti račune.

– Krajnjim kupcima u naseljima Dugave i Jakuševec koji zbog radova revitalizacije vrelovodne mreže na Kauzlarićevu prilazu nisu imali isporuku tople vode u razdoblju od 16. lipnja do 7. srpnja, HEP Toplinarstvo je na računu za lipanj 2021. obračunalo samo onu količinu toplinske energije koja im je za pripremu tople vode isporučena u razdoblju od 1. do 15. lipnja – kaže direktor Zdravko Zajec. Kad područje nema tople vode, pojašnjava, tamošnje mjerilo u toplinskoj stanici stoji pa su tako i računi manji, no napominje pritom da je fiksni dio računa, koji se obračunava u svakom obračunskom razdoblju, uvijek isti.

– Kroz fiksni dio računa (paušal) krajnji kupci podmiruju troškove materijala i rada na proizvodnom i distributivnom dijelu toplinskog sustava, odnosno radove na proizvodnim postrojenjima te vrelovodnoj i parovodnoj mreži, troškove ugovaranja i obračuna te stručno upravljanje, rukovanje i održavanje toplinskih podstanica, bez čega ne bi bilo moguće funkcioniranje toplinskog sustava – kaže Zajec. Najveći je ovo projekt revitalizacije u povijesti centralnog toplinskog sustava u Zagrebu, inače, a vrijedan je čak 700 milijuna kuna, od čega je čak 60 posto, odnosno 421 milijun, financiran sredstvima EU fondova. Projektom se namjerava zamijeniti jedna trećina, to jest 68,5 od ukupno 227,3 kilometara vrelovodne mreže, a radovi će trajati sve do 2023. godine.

– Pozivamo krajnje kupce na strpljenje i razumijevanje, jer samo na ovakav način može se realizirati zamjena dotrajale vrelovodne mreže, čime će se osigurati kvalitetna i pouzdana opskrba toplinskom energijom sljedećih 50 godina – kaže Zajec. Trenutačno se do 15. rujna radi u cijelim Dugavama, Sloboštini i Jakuševcu te velikom dijelu Travnog, Malešnice, Gajevog, Staglišća, Vrbana, Jaruna te Savice. Od četvrtka do 16. rujna radovi traju i u dijelu Borovja, a od ponedjeljka do 20. rujna mijenjat će se vrelovod i u Lastovskoj ulici na Savici. Od 6. do 15. rujna radit će se i na Držićevoj aveniji, i to ispred brojeva 64, 64a te 64b.