Sutra malo toplije nego danas, no prognoza za vikend neće se svidjeti mnogima

Sudeći prema vremenu danas, ljetu se bliži kraj. Temperatura zraka u unutrašnjosti je pala ispod 20 stupnjeva Celzijevih, dok je nešto toplije na Jadranu, ali i ondje je pretežno oblačno, vjetrovito i kišovito.

Sutra će prevladavat će sunčano. Prijepodne na istoku i jugu oblačnije, moguće uz malo kiše. Ujutro je na zapadu unutrašnjosti moguća magla. Krajem dana sa sjevera novo jače naoblačenje s kišom. Vjetar slab i povremeno umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 8 do 13, na Jadranu od 16 do 21, a najviša dnevna od 22 do 27 na kopnu te od 25 do 29 °C duž obale, stoji u prognozi DHMZ-a.

HRT-ovi meteorolozi pak najavljuju da ostatak kolovoza neće biti onakav kakvog mnogi priželjkuju.

- Odviše će podsjećati na jesen zbog oblaka, povremene kiše te osobito niže temperature koja će biti prikladnija kraju rujna. Iznimka će biti sunčaniji i danju topliji četvrtak, a u subotu je moguća i obilnija kiša. Ni turističkoj sezoni na Jadranu vrijeme neće ići na ruku, no ipak mnoge će i radovati kiša, osobito na sušnome jugu. Pritom je nezgodno što će u petak, i osobito subotu, oborina ponegdje vjerojatno biti i preobilna u kratkom vremenu. Moguće su i jake nevere. U četvrtak prolazno sunčanije i uglavnom suho. Jake bure bit će i u srijedu te nakon juga - ponovno tijekom vikenda - stoji u prognozi HRT-a.

Iako će u četvrtak biti sunčanije i danju toplije, vikend će biti hladniji.

- Nakon prolazno sunčanijeg i stabilnijeg četvrtka, od petka će ponovno biti vrlo nestabilno s povremenom kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom. Pritom je povećana vjerojatnost grmljavinskog nevremena te mjestimice obilne oborine. Nakon jugozapadnjaka i juga, jake bure ponovno će biti u petak i subotu, pogotovo na sjevernom Jadranu - prognozira Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

