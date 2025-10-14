Zavirite u prošlost kroz igru: Arheološki muzej organizira večer drevnih društvenih igara

U sklopu multimedijalne izložbe "Arheologija i popularna kultura“, u petak s početkom u 18 sati, Arheološki muzej u Zagrebu organizira "Večer (drevnih) društvenih igara“. Posjetitelji će imati priliku zakoračiti u svijet antičke zabave i zaigrati senet – jednu od najstarijih poznatih društvenih igara rekonstruiranu prema arheološkim nalazima. Uz nju će se moći isprobati i druge igre nadahnute arheološkim otkrićima, ali i moderna "Pračovječe ne ljuti se“, pretpovijesna inačica popularne igre. Sudjelovanje je besplatno, a zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prijava na e-adresu [ekosnica@amz.hr](mailto:ekosnica@amz.hr). Izložba ostaje otvorena do 1. veljače 2026. godine.