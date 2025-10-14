Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
OVAJ PETAK

Zavirite u prošlost kroz igru: Arheološki muzej organizira večer drevnih društvenih igara

Premijerni razgled izložbe Arheologija i popularna kultura
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
14.10.2025.
u 15:30

Sudjelovanje je besplatno, a zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prijava na e-adresu

U sklopu multimedijalne izložbe "Arheologija i popularna kultura“, u petak s početkom u 18 sati, Arheološki muzej u Zagrebu organizira "Večer (drevnih) društvenih igara“. Posjetitelji će imati priliku zakoračiti u svijet antičke zabave i zaigrati senet – jednu od najstarijih poznatih društvenih igara rekonstruiranu prema arheološkim nalazima. Uz nju će se moći isprobati i druge igre nadahnute arheološkim otkrićima, ali i moderna "Pračovječe ne ljuti se“, pretpovijesna inačica popularne igre. Sudjelovanje je besplatno, a zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prijava na e-adresu [ekosnica@amz.hr](mailto:ekosnica@amz.hr). Izložba ostaje otvorena do 1. veljače 2026. godine.
Ključne riječi
arheološki muzej Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još