Zasad računamo na poslovnjake, turiste čekamo u kolovozu

Kakva je kod nas situacija? Bajna... Došli su nam prvi gosti.

Rečenica koju izgovara direktor jednog od najboljih hotela u državi jasno govori u kakvom je stanju turizam u glavnom gradu. U isto vrijeme proteklih godina, sredinom svibnja, u hotelu Esplanade tražio se krevet više, a sad se u sobi koja je lani stajala minimalno 359 eura može prespavati za 200 eura manje.

Znak da se život budi

Cijena je to, kaže Ivica Max Krizmanić, po kojoj se i prije moglo prenoćiti u Esplanadi, no u niskoj sezoni, dok bi u ovo doba, da nema koronakrize, naplaćivali sobe kao da su u izuzetno visokoj. No sad su zadovoljni i minimumom, s obzirom na to da posljednjih mjesec i pol nisu radili.

– Otvoreni smo samo tri dana, a popunjeno je šest-sedam soba. Bili bismo sretni da dođemo do 20-30 – govori Krizmanić, dodajući da imaju nešto rezervacija. Da bi uopće došlo do otvaranja, cijelo su poslovanje prilagodili mjerama epidemiologa; uz postojeće visoke standarde, nabavili su maske i rukavice za konobare koji poslužuju u njihovim restoranima i barovima, ali i sve osoblje koje kontaktira s gostima, na recepciju su postavili pleksiglas, koriste beskontaktne POS uređaje i svuda u hotelu dezinfekcijska sredstva, a prostori i predmeti koji se koriste često se i temeljito čiste.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 13.05.2020., Zagreb - Hotel Esplanade. Turizam se ponovno budi u Zagrebu. Osoblje hotela prima svoje prve goste. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

– Naše terase dovoljno su velike da je udaljenost između gostiju i veća od preporučenih mjera. Uveli smo i jednokratne menije s QR kodom kod vinske liste tako da imaju što širi izbor. Organizirali smo se i u timove kako bi u hotelu u svako doba bio minimalan broj ljudi, a između smjena su polusatne stanke. Ni automobile, nažalost, više ne parkiramo gostima, već im pokazujemo gdje će parkirati, a preporučujemo im i da odsjedaju na prvom i drugom katu kako ne bi koristili lift. Sobe se, pak, temeljito dezinficiraju i stavljaju u višednevnu “izolaciju” nakon svakog gosta – govori direktor Esplanade, dodajući da su vrijeme dok su bili zatvoreni iskoristili za popravak oštećenja koje je zgrada zadobila u potresu. Sada je 50 posto hotela uređeno, a preostaje rekonstrukcija ostalog.

– Tužno je bilo gledati zatvoreni hotel, otvorili smo jer smo željeli pomoći vraćanju grada u koliku-toliku normalu. Kažu da, kad se Esplanade otvori, to znači da se ponovno budi život u gradu – ističe Krizmanić.

O povratku turizma u metropolu, pak, dodaje, ne može se govoriti dok ne počnu dolaziti inozemni gosti.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 13.05.2020., Zagreb - Hotel Esplanade. Turizam se ponovno budi u Zagrebu. Osoblje hotela prima svoje prve goste. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

– Još ne vidimo veću potražnju za svibanj i lipanj, velik dio zemalja je zatvoren i ljudi se, vjerujem, boje putovati. Tek u kolovozu imamo novih rezervacija, taj bi mjesec mogao biti malo jači od prethodnih bude li situacija povoljna za putovanja – kaže Krizmanić.

Od dolaska turista u glavni grad ovo ljeto ne očekuje puno ni Josipa Jutt Ferlan, generalna menadžerica za Hilton u Zagrebu.

No, boravak iz poslovnih razloga, drži, puno će se brže “probuditi”.

– Stvari se mijenjaju iz tjedna u tjedan i teško je bilo što predviđati. Da, dio se hotela otvorio, pa i Hiltonovi, no samo zato što smatramo da moramo naučiti živjeti s virusom i početi raditi – govori Jutt Ferlan. Jučer je, dodaje, stigao i prvi gost u DoubleTree by Hilton u Vukovarskoj. I oni su se maksimalno prilagodili, a Hiltonovi hoteli u cijelom svijetu, uključujući ove u Zagrebu, uveli su tzv. CleanStay certifikat koji gostu jamči pojačanu proceduru pri čišćenju, poput dodatne dezinfekcije predmeta koji se često dodiruju, primjerice prekidača svjetla i ručki na vratima. Češće se čiste i zajedničke prostorije, a iz soba su uklonili papire i olovke.

– Na vrata se stavlja i žig koji znači da nitko nakon čišćenja nije bio u sobi. Također, 24 sata nakon što se gost odjavi, nitko u nju ne ulazi. I ulazak u sobe je beskontaktan, gost pri rezervaciji dobiva QR kod, a vrata se otvaraju skeniranjem – kaže Jutt Ferlan.

Onima koji će u hotelu boraviti sami, usto, ponudit će i poslugu u sobu bez dodatne naknade, a tako će se, pojašnjava, smanjiti fizički kontakt s ostalim gostima. Naravno, turistički bum u sljedećem razdoblju, dodaje, ne očekuje nitko iz branše.

Najprije se mora sanirati

– Turizam je jedna od najpogođenijih grana, a kako će se stvari razvijati, ovisit će o otvaranju granica – zaključuje Jutt Ferlan. Prema podacima zagrebačke Turističke zajednice, od 69 hotela u metropoli otvorena su 35, a među njima i Le Premier, Academia, Antunović, The Loop, The Movie, Westin... Ne rade, primjerice, hoteli Dubrovnik i Palace, no samo zato, kaže direktor Tomislav Kuliš, što se zgrada prvo mora obnoviti, budući da je nakon potresa dobila žutu naljepnicu. Po pitanju gostiju ništa bolja situacija nije ni kod privatnih iznajmljivača i u hostelima, koji bilježe više otkazanih nego novih rezervacija. Ipak, ističu u Turističkoj zajednici, otkako su hoteli u ponedjeljak otvoreni, odnosno u dva dana, zabilježeno je točno 986 gostiju.

Evo koji hoteli su otvoreni:

Hoteli s 5 zvjezdica (3): Esplanade Zagreb Hotel, The Westin Zagreb, Le Premier Hotel

Hoteli s 4 zvjezdica (8): Hotel Academia, Antunović Zagreb hotel, Hotel Puntijar, Hotel As, Hotel Garden, Hotel President, Hotel Phoenix, Admiral hotel

Hoteli s 4/3 zvjezdice (2): Hotel Livris, Integralni hotel Domino

Hoteli s 3 zvjezdice (18): The Loop hotel, Integralni hotel Zagreb, Hotel Sliško, Hotel Orient Express, Hotel Europa, Hotel Delminivm, Hotel Calipso, Hotel Galerija, Sundial Boutique Hotel, Hotel Gallus, Hotel Magdalena, Hotel Vila Tina, Hotel Maroon, Hotel Forty Too, Best Western hotel Stella, Hotel Raca, Hotel Vienna, Hotel Martini.

Hoteli s 2 zvjezdice (1); Motel Martini

Hoteli bez kategorije (3): Timeout Heritage hotel Zagreb, The Movie Hotel, Antunović East Hotel