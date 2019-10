Zar moramo do toaleta trčati pola kilometra?

Čistite grobno mjesto, palite svijeću i onda vas upravo tad uhvati nužda. Ako se nalazite na groblju Miroševac, preostaju vam dvije opcije: ili trčati pola kilometra niz brijeg do jedinog postojećeg zahoda ili jednostavno stisnuti zube i pričekati dok dođete kući.

Veće naknade za održavanje

Tako nam svoje iskustvo prepričava Kata Matačić koja često na Miroševcu posjećuje grobove pokojnih članova obitelji. Nekoć je, kaže, na ulazu sa strane Granešinskih Novaka postojalo nekoliko kemijskih zahoda, no oni se tamo ne nalaze više od godinu dana.

– A Svi sveti su za tjedan dana. Bit će to baš neugodno. Mnogo ljudi, a nigdje toaleta. Zar za to plaćamo sve više naknade za održavanje? – pita se ta gnjevna posjetiteljica, misleći pritom na nedavno povećanje godišnje naknade za održavanje grobova od prosječno 100 kuna. Radi se, inače, o WC-u koji se nalazi u zgradi u sklopu mrtvačnice u blizini glavnog ulaza u groblje. Sadrži tri kabine za muškarce i tri za žene, te jedan zahod za osobe s invaliditetom.

– I to vam je to, na ovako veliko groblje. Nije humano, pa zar moramo kao djeca trčati po groblju da dođemo do zahoda kad nam je sila? – komentira Slavica Kumičić koja, kako objašnjava, zbog čestih upala mjehura posebnu muku muči s nedostatkom “šekreta” na Miroševcu. Snalazi se tako da, ako je zahod daleko, iziđe s groblja kroz ulaz sa suprotne strane, ode preko ceste u obližnji kafić i ondje zamoli da je puste na WC.

A situacija u Gornjoj Dubravi još je dobra, komentiraju drugi, jer se na Markovu polju, primjerice, ne nalazi ni jedan javni WC, već samo nekoliko kemijskih.

– A stanje je takvo da uđeš unutra i odmah poželiš izići. Prljavo je i zapušteno – kaže Siniša Bogović. Na Mirogoju, dodaje, postoji jedan središnji sanitarni čvor, kao i nekoliko kemijskih WC-a.

– Rekao bih da je tamo stanje dobro, ali kako se radi o jako velikom groblju, svakako bi trebalo uložiti u još sanitarnih čvorova – kaže Bogović.

Uslišit ćemo molbe građana

– Uskoro planiramo postavljanje dodatnih kemijskih toaletnih kabina na gradskim grobljima i gradnju novih sanitarnih čvorova na grobljima na kojima za to postoje uvjeti – poručuje direktor Gradskih groblja Patrik Šegota. Kaže da će za blagdane na svim grobljima uvesti još kemijskih WC-a.