Zanimaju vas mumije, ‘68. ili Tito i Staljin? Tu je Kliofest

Godišnjica do godišnjice: 150. Hrvatsko-ugarske nagodbe, 100. kraja Prvog svjetskog rata i pandemije španjolske gripe, 90. ubojstva Stjepana Radića, 70. razlaza Tita i Staljina, 50. studentskih prosvjeda... Rijetko se koje godine obilježava toliko jubileja koliko 2018. pa je organizatorima petog Kliofesta, festivala povijesti i pridruženog sajma knjiga koji je jučer otvoren u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, posao bio i olakšan i otežan. Olakšan jer su se teme nametale same od sebe, a otežan jer ih treba dobro obraditi.

Grlić i Puhovski u gužvi

Kliofest traje do petka, i to pod geslom 'Čitajte povijest', a većina je programa u NSK. Ondje je održana i revija povijesnih kostima, dok su u holu postavljene izložbe o zrakoplovstvu, učenicima u Hrvatskoj u 19. stoljeću te Prvom svjetskom ratu, koju su priredili grafičari iz Škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Na sajmu se knjige nude s popustima i jedan su od najvećih aduta za širu publiku. Najbolje, kažu izlagači, idu publikacije koje tematiziraju kontroverzije, i to prije svega 20. stoljeća, a na festivalu se predstavljaju 'Nikada više Jugoslavija', 'I feel kranjska kobasica', 'U vrtlogu komunizma', 'Leksikon hrvatskog srednjovjekovlja'...

Drugi su adut okrugli stolovi, a već je prvi, o šezdesetosmašima, na kojemu su govorili redatelj Rajko Grlić i politički analitičar Žarko Puhovski, jučer bio veoma posjećen. U današnjem će se programu, među ostalim, raspravljati o monopolu nad povijesnom istinom te egiptološkim istraživanjima u Hrvatskoj.

Večeras i kviz

– Ovo je 'proljetni Interliber' povijesne tematike. Predstavljaju se knjige, od najstarije povijesti do suvremene, a na okruglim stolovima posjetitelji mogu od stručnjaka dobiti odgovore na mnoga pitanja – pozvao je na festival jedan od njegovih organizatora Damir Agičić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu.

Zanimljivost je i Kliotest, kviz koji je večeras u 20 sati u Spunku.