Zanima vas film ili želite pisati poeziju? Uključite se

Imate li više od 54 godine, ovih dana možete birati želite li postati filmski kritičari ili pisci. Kino Europa, naime, pokreće projekt “Filmski kritičari 54+”, dok je udruga Kulturtreger, koja vodi Književni klub Booksa, započela s programom “Koja je tvoja priča?”, namijenjenim starijima od 55 godina koji se žele okušati u pisanju. Oba je projekta sufinancirao Europski socijalni fond.

U program kina Europa može se uključiti 20 osoba koje će se redovito nalaziti na radionicama filmske kritike koje se održavaju od 15. do 19. listopada te projekcijama koji će se sve do svibnja organizirati dvaput mjesečno. Svaka projekcija bit će popraćena razgovorom o odgledanome filmu i analizom njegovih dijelova poput režije, kamere, montaže, zvuka, teme..., nakon čega će polaznici pisati kritiku. Zainteresirani se mogu prijaviti do 28. rujna.

Projekt u Booksi, pak, traje do 31. prosinca 2019. i Zagrepčanima starijima od 55 godina nudi besplatne radionice kreativnog pisanja poezije i proze te ilustriranja priča, ali i čitateljske klubove, susrete s domaćim piscima te program “Raspričavanje”, koji će voditi književnica Ivana Bodrožić. U provedbu projekta uključeni su i pisci Zoran Ferić i Dorta Jagić.

