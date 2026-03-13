Posvađali se zagrebački biciklisti i pješaci! Ako mislite da znate što bi mogao biti razlog, mislite krivo

"Molim pješake u Zagrebu da ne hodaju po biciklističkim stazama", napisao je jedan korisnik Reddita. "A ja molim bicikliste da se na Jarunu ne voze prostorom namijenjenim pješacima i rolanju te da ne voze po nogostupima na kojima se dva pješaka jedva mogu mimoići", odgovorio mu je drugi. Nije dugo trebalo da u komentarima se krene s međusobnim "molbama".

"Molim bicikliste grada Zagreba da siđu s bicikla kad prelaze cestu preko zebre i da skinu slušalice s ušiju dok voze", piše u jednom od komentara, a nanizalo ih se više od stotinu. "Zašto biciklisti voze po pločniku na Jarunu kad imaju biciklističku stazu?" "Zašto biciklist nikad ne propusti pješaka na pješačkom prijelazu preko biciklističke staze?", pisali su pješaci. Na dijelovima nema biciklističke staze, piše jedan od korisnika, pa on onda ode na cestu i vozači automobila mu negoduju, ako se, pak, popne na nogostup, negoduju pješaci. "Što da radi biciklist?", upitao je.

Neki su pokušali i smiriti tenzije. "Kao biciklist koji svakodnevno vozi gradom mogu potvrditi da ima puno neobzirnih pješaka koji hodaju po biciklističkim staza i onda se čude kada im se zvoni. No isto tako ima i neobzirnih biciklista koji se neodgovorno ponašaju na ostalim prometnim površinama koje nisu biciklističke staze", piše u komentaru, a korisnik dodaje i kako tamo gdje staza ili traka, uvijek vozim njome, a kada je nema vozi cestom ili, ako je jako prometna, nogostupom. "Ali mi ne pada napamet zvoniti pješacima da mi se miču tamo gdje meni nije mjesto, nego po potrebi vozim brzinom hoda pješaka ili silazim s bicikla", zaključio je.