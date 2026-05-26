Nije mu se sviđalo kako se ponašaju prema konobarici. Nakon prepirke u zagrebačkom kafiću izvadio nož i krenuo na goste

Verbalni sukob u ugostiteljskom objektu u Novom Zagrebu u subotu poslijepodne završio je krvavim napadom nožem u kojem su teško ozlijeđena dvojica muškaraca. Policija je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 43-godišnjaka prijavila za pokušaj ubojstva. Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, sve se dogodilo 24. svibnja oko 15.10 sati u lokalu u Svetoklarskoj ulici. Sumnja se da je 43-godišnjak ušao u verbalni sukob s dvojicom muškaraca, starima 26 i 35 godina, koji su u tom trenutku bili u društvu još jedne osobe. Povod sukobu bila je, kako navodi policija, neprikladna komunikacija sa zaposlenicom ugostiteljskog objekta, što je osumnjičenog zasmetalo.

Situacija je ubrzo eskalirala. Muškarac je navodno izvadio preklopni nož i naredio im da izađu iz lokala. Nakon što su izašli na parkiralište ispred objekta, nasrnuo je na njih. Policija sumnja da je 43-godišnjak s namjerom da ih usmrti prvo napao 26-godišnjaka, kojeg je nožem ozlijedio po glavi, prsima i bedru. Potom je istim nožem ozlijedio i 35-godišnjaka u predjelu trbuha te pobjegao s mjesta događaja. Obojica ozlijeđenih prevezena su u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je utvrđeno da su teško ozlijeđeni. Napadač je uhićen iste večeri, a nakon provedenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu za pokušaj ubojstva.