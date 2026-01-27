Ovo je stanje kontejnera u Prečkom: 'Sramota građana, ne Grada'

Čitatelj iz Prečkog, točnije Ulici Slavenskoga, obratio nam se te pokazao kako izgledaju kontejneri za otpad na toj lokaciji. "Sramota građana, ne Grada", komentirao je kratko. Kako se zorno može vidjeti na priloženoj fotografiji, kontejneri za otpad su prepuni, a pored njih nalazi se dodatna gomila otpada u vrećama za smeće. Žute, crne, bijele i druge vrećice prelijevaju se i iz spremnika za miješani otpad, dok je kontejner za papir uglavnom prazan. Može se vidjeti i kako su vrećice na mjestima skroz potrgane, te se otpad širi po tlu.
Nije to, nažalost, prvi ovakav slučaj kojem Zagrepčani mogu svjedočiti. U nekim djelovima grada, poput Dubrave, građani se žale na neredovit odvoz miješanog i odvojenog otpada, no iz Holdinga su u više navrata naglašavali kako se, ako je došlo do propusta, djelatnici Čistoće na lokaciji pojave prvom mogućom sljedećom prilikom.
Tko želi neka malo pročita o Rudyju Giulianiju, svojevremeno gradonačelniku NY i obračunu s grafitima u sustavu javnog prijevoza (broken window theory) i rezultatima koji su time postignuti. Za to vrijeme se u Zagrebu prestalo sa čišćenjem onoga što bude pored kontejnera, sve neovisno da li je to tamo završilo slučajno ili namjerno, a što za posljedicu ima isto daljnje gomilanje otpada kao i svako divlje odlagalište. Ljudi nisu savršeni i baš zato su varijabla na koju moraš računati u bilo kojem planu, a ne se ponašati kao da ne postoje i kao da će svi uvjeti biti idealni.