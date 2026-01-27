Ovo je stanje kontejnera u Prečkom: 'Sramota građana, ne Grada'

Čitatelj iz Prečkog, točnije Ulici Slavenskoga, obratio nam se te pokazao kako izgledaju kontejneri za otpad na toj lokaciji. "Sramota građana, ne Grada", komentirao je kratko. Kako se zorno može vidjeti na priloženoj fotografiji, kontejneri za otpad su prepuni, a pored njih nalazi se dodatna gomila otpada u vrećama za smeće. Žute, crne, bijele i druge vrećice prelijevaju se i iz spremnika za miješani otpad, dok je kontejner za papir uglavnom prazan. Može se vidjeti i kako su vrećice na mjestima skroz potrgane, te se otpad širi po tlu.

Nije to, nažalost, prvi ovakav slučaj kojem Zagrepčani mogu svjedočiti. U nekim djelovima grada, poput Dubrave, građani se žale na neredovit odvoz miješanog i odvojenog otpada, no iz Holdinga su u više navrata naglašavali kako se, ako je došlo do propusta, djelatnici Čistoće na lokaciji pojave prvom mogućom sljedećom prilikom.