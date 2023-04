Zagrepčane ljute neprilagođeni uređaji: 'Imamo kartomate, ali ne služe za vožnje po nižim tarifama'

Zaljubljenici u Sljeme koji se vole počastiti vožnjom uz pogled na metropolu i okolicu od prošloga tjedna na Zagrebačkoj gori mogu provesti i koji sat dulje jer je počelo ljetno radno vrijeme žičare. Gondole od ponedjeljka do petka voze od 10 do 19, a vikendom i blagdanom od 9.30 do 20.30 sati. ZET je objavio kako, s obzirom na dolazak toplijeg vremena i sve duljih dana, vjeruju da će velik broj Zagrepčana i gostiju upravo žičarom krenuti na Sljeme i uživati u aktivnostima na otvorenom.

Među njima je i naš čitatelj Kristijan, kojeg itekako veseli što će šetnje trajati dulje. No požalio nam se da je nedavno s petogodišnjom unučicom krenuo put Sljemena, ali je izlet stao već na donjoj postaji žičare.

– Živimo u Gračanima, a kako unuka još nije iskusila vožnju, činilo mi se to idealnom prilikom za kvalitetno provođenje vikenda. Na blagajni je bio popriličan red pa smo kartu htjeli kupiti na kartomatu, ali na njemu se ne mogu uzeti povlaštene karte za Zagrepčane, već samo one po punoj cijeni – govori Kristijan pa domeće da su zbog gužve od vožnje gondolama na kraju odustali i zamijenili je igrom u obližnjem parku.

Činjenicu da Zagrepčani svoje karte, koje su i nekoliko eura jeftinije, a za djecu do 15 godina i besplatne, mogu kupiti isključivo na blagajni potvrđuje i cjenik objavljen na stranici ZET-a, gdje se napominje da je potrebno pokazati važeći dokument. Još je niža cijena za one s mjesečnim ili godišnjim pokazom za ZET, ali također žičaru ne mogu platiti na kartomatu. Potvrdili su nam to i djelatnici na blagajni, ali zašto uređaj nije prilagođen povlaštenim kartama, nisu znali odgovoriti. A još, potvrdili su također, ne postoji ni sustav za online prodaju karata, već se to može samo dolaskom u neku od postaja žičare.

– Ljudi će sve češće iskorištavati toplije vrijeme, a i turisti počinju otkrivaju blagodati Sljemena pa bi moglo biti velikih gužvi. Kada bi osposobili kartomate za prodaju povlaštenih karata, bilo bi nam lakše, a siguran sam i da ne bi bilo na odmet da se karte mogu kupiti i na internetu. Smanjili bismo gužve i uštedjeli vrijeme i sebi i prodavačima na blagajni – kaže Kristijan.

Kupnja povlaštenih karata iz II. i III. kategorije na samoposlužnim aparatima nije moguća, odgovaraju nam pak u ZET-u, upravo zato što je pritom potrebno predočiti važeći dokument iz kojeg je vidljivo boravište ili prebivalište u Zagrebu, odnosno u drugome slučaju mjesečni ili godišnji pokaz. Iz istog razloga, potrebe za predočenjem odgovarajućih isprava, dodaju, nije omogućena ni internetska kupnja karata.