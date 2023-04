Dobre vijesti za ljubitelje Sljemena: Od subote žičara radi duže

Oni koji Zagrebačku goru vole pogoditi žičarom, od subotu će se na Sljemenu moći zadržati duže nego što je to bilo do sada. Naime, od subote Sljemenska žičara radi prema ljetnom radnom vremenu. Radnim danom će voziti od 10 do 19 sati, a vikendom i blagdanom 9.30 do 20.30 sati.

Iz ZET-a su objavili kako s obzirom na dolazak toplijeg vremena i sve duljih dana, vjeruju kako će veliki broj Zagrepčana i gostiju žičarom krenuti na Sljeme i uživati u aktivnostima na otvorenom. Dodaju i kako će u subotu, 8. travnja prodavaonice karata ZET-a raditi do 12 sati.

Žičara bi mogla postati i češći odabir za izlet na Sljeme i zbog privremene regulacije prometa na Sljemenskoj cesti. Podsjetimo, promet je una dionici od Pilane Bliznec u smjeru sjevera, kao i iz smjera vrha prema gradu. Predviđeno je da će radovi trajati četiri mjeseca, ovisno o vremenskim uvjetima.

Navedene dionice Sljemenske ceste bit će zatvorene za sav promet, uključujući i vozila ZET-a od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, izuzev blagdana. Pristup vozilima u smjeru Medvedgrada također će biti onemogućen. Radovi obuhvaćaju uređenje i asfaltiranje kolnika na dijelu od pilane Bliznec do Stare Lugarnice, te od Stare Lugarnice do Prilaza kraljičinom zdencu. Prošlog ponedjeljka zatvorio se i silazni dio Sljemenske ceste, od objekta Tomislavov dom u smjeru Zagreba.

Obilazni pravac za vrijeme izvođenja predmetnih radova ostaje isti: Sljemenska cesta – Bliznec – Markuševečka – Vida Ročića – Miroševečka – Sunekova – Dankovečka – Ulica Dubrava – Zagrebačka – Bistrička – Kašinska – Vugrovečka – Zlatarska - Glavna – Otta Habeka – Kralji – I. Mažuranića – Sv. Matej – Gornja Stubica – Donja Stubica – Stubičke Toplice – Pila – Sljeme – Sljemenska cesta.