evo i što kažu stručnjaci

Ova biciklistička staza u Sigetu ima nevidljivu prepreku, vozači padaju k'o kruške

Zagreb: Sebastian Hleb iz Sindikata biciklista isprobao je novu biciklističku stazu
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
22.04.2026.
u 15:30

U objavi na Redditu navodi se kako staza, koja prolazi uz Građevinsku školu i Dom zdravlja Siget, ima visinsku razliku između pješačkog i biciklističkog dijela od oko tri centimetra, ali bez dovoljno vidljive oznake

Nova pješačko-biciklistička staza na potezu Sopot–Siget izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je jedan građanin upozorio na, kako tvrdi, opasno izvedeno rješenje.  U objavi na Redditu navodi se kako staza, koja prolazi uz Građevinsku školu i Dom zdravlja Siget, ima visinsku razliku između pješačkog i biciklističkog dijela od oko tri centimetra, ali bez dovoljno vidljive oznake.  – Vidio sam dva opasna pada u samo nekoliko prolazaka, jedan biciklist i jedan pješak. Problem je što je razlika u visini jedva vidljiva, pogotovo noću – stoji u objavi.

Autor upozorava kako biciklisti i korisnici romobila mogu izgubiti ravnotežu čim dotaknu liniju koja razdvaja trake, dok se pješaci pri prelasku mogu spotaknuti.  – Umjesto da su obje strane u istoj razini ili da je razdvajanje riješeno na drugi način, dobili smo rješenje koje može biti opasno – dodaje. No dio korisnika u komentarima tvrdi da se ne radi o pogrešci, već o standardnom rješenju koje se koristi i u drugim europskim gradovima. – To nije greška nego je tako dizajnirano – piše jedan od njih, objašnjavajući da male visinske razlike služe za fizičko i taktilno razdvajanje pješaka i biciklista. Sličan model već je primijenjen u Zagrebu, primjerice u Ulici Hrvatske bratske zajednice, gdje je kolnik sužen kako bi se dobio širi prostor za pješake i bicikliste, a dvije površine razdvojene su rubnjakom.

Prometni inženjer i dopredsjednik Sindikata biciklista, Sebastijan Hleb, u prosincu je za Večernji list komentirao takvo rješenje koje ocjenjuje kao korak naprijed, ali ne bez nedostataka. – Pješaci su dobili najviše, imaju više prostora za kretanje, što je velik benefit. No taj rubnjak može biti problematičan – kaže Hleb, navodeći primjere padova zbog slabije vidljivosti prijelaza između površina. Ističe kako starije osobe posebno teško uočavaju razliku u visini, dok biciklisti mogu izgubiti stabilnost ako kotač ne zahvati rub pod pravim kutom. – To rješenje ima smisla, osobito za slabovidne osobe jer jasno označava granicu, ali moglo se napraviti i bolje – dodaje.Kao sigurniju alternativu navodi blaže, zaobljene rubnjake kakvi se koriste u nekim drugim gradovima, a koji smanjuju rizik od spoticanja i padova.

