ZagrebDox će otvoriti novi film Nebojše Slijepčevića, a evo što je još na programu

Priče o građanskome otporu i studentskome buntu, "Crveni tobogan" Nebojše Slijepčevića i "Najglasnija tišina" Aleksandra Reljića, otvaraju ovogodišnje, 21. izadnje ZagrebDoxa. Prvi naslov, novo djelo domaćega autora čiji je "Čovjek koji nije mogao šutjeti" nakon brojnih uglednih nagrada bio i u konkrenciji za Oscara, progovara o borbi Novozagrepčana za očuvanje parkova, a drugi podsjeća na početke studentskih prosvjeda u Srbiji, koji traju već više od četiri mjeseca, pri čemu će festival ugostiti i tamošnju delegaciju čiji će članovi raspravljati o društvenim i političkim kretanjima u regiji. – Naš je cilj, ako ništa drugo, pokazati da smo svjesni problema koji potresaju svijet – naglasio je umjetnički direktor Nenad Puhovski na jučerašnjoj konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen program ZagrebDoxa.

U tom duhu, na 21. izdanju najvećeg regionalnog festivala dokumentarnog filma od 30. ožujka do 6. travnja u pet dvorana kina Kaptol Boutique prikazat će se 107 pomno odabranih naslova. Filmovi su tematski raspoređeni, vodeći gledatelje kroz priče koje obuhvaćaju društvene i političke promjene, kao i intimne ljudske sudbine. Mnogi su prikazani i nagrađeni na prestižnim festivalima poput IDFA-e, Berlinalea, Cannesa, Sundancea i Venecije, a program donosi i pažljivo selektirane regionalne naslove koji reflektiraju stvarnost Balkana.

Među domaćim se radovima ističe dokumentarac "I tako još jedna" Karle Jelić, koji tematizira slučaj seksualnog nasilja na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti te reakciju filmske zajednice. Jedan od najiščekivanijih filmova je "Iz domaćeg uzgoja" Michaela Prema, koji istražuje motive i psihološke profile trojice pristaša Donalda Trumpa uključenih u napad na Capitol, a snimke tajnih operacija protiv ekstremnih organizacija donosi Havana Marking u djelu "Tajna misija: razotkrivanje krajnje desnice".

Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku također su u fokusu ovogodišnjeg programa, a prikazat će se i "Zarobljena Liat" Brandona Kramera, film koji prati sudbinu izraelsko-američkog para otetog tijekom napada Hamasa 7. listopada 2023. kroz prizmu obiteljske drame, političkih tenzija i identitetskih dilema unutar izraelsko-palestinskog sukoba te je zaslužio prvu nagradu na Berlinaleu.

U programu "Stanje stvari" gledat će se i drugi naslovi koji se bave najaktualnijim krizama današnjice, od "Hawa piše" Najibe Noorija, koji dokumentira obespravljenost afganistanskih žena pod talibanima, do "Abortion Dream Team" Karoline Lucyne Domagalske, koji tematizira borbu za pravo na pobačaj u Poljskoj. "Filmovi o filmu", nova kategorija ZagrebDoxa, donosi pak "Teret snova" Lesa Blanka i Maureen Gosling, koji prati legendarnog redatelja Wernera Herzoga, lanjskoga laureata Velikoga pečata za životno djelo, na snimanju njegova najambicioznijeg djela "Fitzcarraldo".

Autorska večer posvećena je redatelju Igoru Mirkoviću, direktoru Cinehilla koji je potpisao hvaljene dokumentarce poput "Novo, novo vrijeme", "Tko želi biti predsjednik?" i "Sretno dijete", a na prikazat će se i "L.A. nedovršeno", priča o golemom ulju na platnu koje je uoči svoje najveće izložbe odlučio naslikati Lovro Artuković. Ljubitelji glazbe usto zasigurno neće propustiti "Born to Be Wild – The Story of Steppenwolf" Olivera Schwehma, koji prati put ove legendarne grupe, kao ni nostalgični "Funk YU" Franka Dujmića.