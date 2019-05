Zagreb slavi dan grada: Škoro sprema spektakl s 1001 tamburašem

Tamburaši iz svih krajeva Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine, spakirat će sutra svoje instrumente i zaputiti se prema istome mjestu: Sveučilišnoj livadi u Zagrebu. Čak tisuću njih u metropolu će potegnuti iz Vukovara, Osijeka, Siska, Rijeke, Tovarnika, Opatije, Karlovca, Varaždina, Otočca, Viteza...

Na fontanama će ih s ovdašnjim tamburašima dočekati Miroslav Škoro, a pridružit će im se i Zagrebačka filharmonija te Akademski zbor Ivan Goran Kovačić. I sve kako bi zajedničkom svirkom i pjesmom Zagrebu čestitali njegov dan te obilježili Dan zagrebačkih branitelja, ali i tri desetljeća od nastanka kultne pjesme “Ne dirajte mi ravnicu”, himne svakog Slavonca, koju će, otkriva Škoro, na koncertu izvesti nekoliko puta u različitim varijantama.

Fešta od barem sat i pol

– Za mene je to oduvijek bila posebna pjesma i njome završavamo svaki koncert. I sve se moje ostale pjesme vrte oko nje – kaže Škoro, bez čijih stihova “Otvor’ ženo kapiju, man’ se Očenaša, evo mene i mojih pajdaša” ili “Garavušo garava, ti si mene varala” i desetljećima nakon njihova nastanka ne može proći nijedna veselica. Ipak, ističe, njemu su najdraže baš one koje nisu “tako daleko dobacile”. To su one manje poznate, koje je, dodaje, pisao za svoju dušu.

Njegove najveće hitove u sat i pol fešte kod fontana na Sveučilišnoj livadi, pak, istovremeno će zasvirati više od tisuću tambura.

– One se ne sviraju samo u Slavoniji, Baranji i Srijemu, kako to ljudi često misle. Zvuci tambure mogu se čuti i na našim otocima, pa i u Bosni. Sretan sam i što sve više mladih shvaća posebnost tog instrumenta i drago mi je da sada mogu i u Zagrebu studirati tamburu, dok su nekoć za to morali u inozemstvo – objašnjava Osječanin koji je dosad izdao 11 albuma, svaki s prizvukom tamburice.

I gradonačelnik ima “žicu”

No, iako je sutra kod fontana bez sumnje najveće okupljanje tamburaša, nije i jedino s masovnim predznakom. Više od tri stotine njih okupilo se prije četiri godine na sprovodu tragično preminulog Damira Mihoveca Mikija, jednog od najboljih hrvatskih tamburaša. Bio je ondje i Škoro.

– Kada se tolika količina melodija sjedini u jednu, to je poput cvrkuta ptica. Nema ljepšeg načina za ispraćaj ljubitelja tambura kao što je to bio Miki – prisjeća se.

A tisuće će se melodija spojiti u jednu i na njegovu, kako ga mnogi nazivaju, koncertu desetljeća, koji počinje u 21 sat.

– Ne bih mogao reći hoće li biti koncert desetljeća jer imamo jako puno dobrih glazbenika i svirki. Ali svakako mislim da će biti koncert moga života – zaključuje Škoro.

Najavljivano je i da će “Ne dirajte mi ravnicu” povesti gradonačelnik Milan Bandić, koji je nedavno od Škore dobio i tamburu, pa se po kuloarima može čuti i da će biti 1001. član njegove pratnje na koncertu.

