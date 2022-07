Zagreb se priprema za Advent: Za božićna drvca i instalacije potrošit će se milijun kuna

Na Trgu bana Jelačića, Bundeku, po svim gradskim četvrtima i nekoliko mjesnih odbora. Grad Zagreb namjerava na više lokacija u cijelom Zagrebu postaviti božićna drvca, adventske vijence i božićne instalacije, a za to je upravo raspisao i natječaj, i to nekoliko mjeseci ranije nego prošle godine.

Ovaj put javna nabava procijenjena je na milijun kuna, što je manje u odnosu na lanjskih 1,5 milijuna, no to se može razumjeti s obzirom na to da je lani natječaj dobila tvrtka koja je ponudila milijun kuna bez PDV-a.

Na Trg bana Jelačića tako će se postaviti drvce visoko između 15 i 17 metara te adventski vijenac na Manduševcu kao i drugi ukrasi, dok će po četvrtima "načičkati" stabla visoka između 7 i 10 metara. Na Markovom trgu, Kvatriću, Bundeku i Grškovićevoj ulici smjestit će se drvce visoko 10 do 12 metara. Božićne instalacije postavit će se na Trgu Petra Preradovića, u Varšavskoj, ispred HNK, i na drugim lokacijama prema odabiru naručitelja, odnosno Grada Zagreba.

– Predmetna nabava obuhvaća: nabavu, dovoz, postavu, održavanje i otklanjanje svih vrsta oštećenja (lomovi grana drvca/instalacija, naginjanje/pad drvca zbog jakog vjetra, velike količine snijega, udara groma ili slično) tijekom vremenskog perioda u kojem će biti postavljena božićna drvca/instalacije/adventski vijenac (ovisno o vrsti oštećenja izvršitelj će postupiti: odrezati slomljenu granu, izravnati nagnuto drvce, srušeno drvce će zamijeniti novim ako je ono neupotrebljivo) uklanjanje i odvoz božićnih drvca kao i božićnih instalacija (sastoje od božićnih drvaca i grmova različitih visina, klupa od drvenih paleta i metalnih lukova koji povezuju samu zelenu instalaciju u jednu cjelinu) te servisiranje, dovoz, izradu i postavu, održavanje i odvoz adventskog vijenca sa svijećama i prigodnom dekoracijom adventskog vijenca sa svijećama i prigodnom dekoracijom na fontanu Manduševac na Trgu bana Josipa Jelačića. Božićna drvca se postavljaju na centralni trg - Trg bana Josipa Jelačića, Markov i Kvaternikov trg, te u središtima gradskih četvrti (na glavnom trgu ili drugoj lokaciji koja predstavlja njihovo mjesto okupljanja ili aktivnosti) – stoji u natječajnoj dokumentaciji.