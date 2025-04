Zabavan vikend u zagrebačkom Zoološkom: Očekuju vas društvene igre i botanička radionica

Posjetitelje Zoološkog vrta Grada Zagreba u subotu očekuju društvene igre, a u nedjelju botanička radionica. Društvene igre moći će u subotu od 11 do 16 sati zaigrati na dva mjesta. U Interpretacijskom centru zaštićene faune Hrvatske koji je smješten nasuprot nastambe smeđih medvjeda, bit će organizirane brzopotezne te igre za mlađe posjetitelje. Edukacijski trg odredište je za one koji već poznaju svijet suvremenih društvenih igra te one koji žele naučiti neke nove igre. U modernim društvenim igrama utjecaj sreće je sveden na minimum. One fokus stavljaju na razvoj vještina igrača: strateških, logičkih, komunikativnih, socijalnih, asocijativnih i drugih.

Na svaki puni sat posjetitelji će se moći uključiti u kvizove o životinjskom svijetu i njegovoj zaštiti. Organizatori ovih aktivnosti, uz Vrt, su Udruga za promicanje društvenih igara Igranje i Carta Magica, tvrtka specijalizirana za moderne društvene igre i proizvode za hobije. One osiguravaju i nagrade za pobjednike kvizova. U nedjelju od 11 do 14 sati posjetitelje Zoološkog vrta u Interpretacijskom centru zaštićene faune Hrvatske očekuje Zeleni odred. Zajednički je to naziv edukativnog kutka o važnosti biljaka za životinjski svijet te botaničke radionice.

Na radionici će djeca moći naučiti kako se biljke uzgajaju te što im je sve potrebno za rast i razvoj. Edukatori će im predstaviti uloge biljaka na našem planetu te njihovu vezu s ostalim živim svijetom. Biljke, naime, utječu na klimu, proizvode kisik, pročišćavaju vodu te životinjama služe za hranu i zaklon. Zadivljujuća je činjenica da samo jedno stablo hrasta pruža dom i hranu za čak 284 različite vrste kukaca. Mnogim životinjama u Zoološkom vrtu biljke su izvor hrane. U kuhinji Vrta za pripremu obroka životinjama koristi se čak 150 različitih vrsta biljnih namirnica – voća, povrća, žitarica i ostaloga.

Zoološki vrt Grada Zagreba ove godine slavi sto godina postojanja. Aktivnosti za posjetitelje svaki su mjesec nadahnute jednom njegovom vrijednošću. Ovaj mjesec to je obitelj, pa se u Vrtu idućih tjedana priprema mnogo toga zanimljivoga za djecu i njihove roditelje. Zoološki vrt Grada Zagreba svakodnevno je otvoren od 9 do 19 sati. Ulaz u Vrt moguć je do 18 sati kada se zatvaraju blagajne.