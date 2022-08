Za jutarnju šihtu dižu se u četiri, a dobra vibra u eteru je zakon

Dok se većina ljudi u rane jutarnje sate meškolji u krevetu, proteže ili razbuđuje, postoje i oni koji u cik zore već rade punom parom. I pritom humorom svima olakšavaju početak novog radnog dana. Isto je i u popodnevnim satima, kada se s posla odlazi kući, a oni su tu da vam prave društvo u autu dok se vozite doma. A znate li koje su priče radijskih voditelja izvan etera? Proveli smo dan na Anteni Zagreb, čiji su nam voditeljski parovi Marina Remenarić i Saša Lozar te Mihaela Dragičević i Veno Parašilovac otkrili sve tajne jutarnjeg i popodnevnog programa na frekvenciji 89,7 megaherca.

Priprema se sinopsis, ali...

Četiri su sata ujutro. Nije još ni svanulo, a u Vrbovcu, nešto više od 40 kilometara udaljenom od Zagreba, budi se Marina Remenarić. Brzinski pere zube, šminka se i obilaznicom, gdje putem skuplja inspiraciju, vozi prema metropoli. I dok je ona već na putu, oko pet sati budi se i Saša Lozar, obavlja jutarnju higijenu, odijeva se, hrani svog mačka, nakon čega kreće na posao. Oko pola šest su u studiju i uz kavu se pripremaju za Jutarnji show.

Točno u šest sati, od ponedjeljka do petka, Marina i Saša dobro raspoloženi započinju jutarnji program Antene Zagreb kako bi slušateljima maksimalno uljepšali, ali i korisnim informacijama olakšali početak dana. Za program u kojem, kažu, ne postoje tabu-teme inspiraciju pronalaze u svakodnevnim situacijama, i to najviše iz vlastitog života. Vrlo često pokreću se i teme o hrani pa je tako jednom prilikom Lozar izjavio da su za njega masna lepinja i ćevapi junk food, s čime se njegova kolegica Marina nije složila rekavši da su ćevapi svetinja.

– Svaki dobar ili loš ručak kod prijatelja ili obitelji može završiti u Jutarnjem showu, tako se jednom dogodilo i da je glavna zvijezda bila moje omiljeno jelo, pizza, i što se sve stavlja na nju, a što nikako – kaže Lozar. Kako bi otprilike znali koje će sve teme vrtjeti u jutarnjem programu, emisija se priprema dan ranije.

– Sinopsis se radi dan prije, a teme, dakle, crpimo iz svakodnevnog života. Iz druženja s dragim ljudima, nekih mojih dogodovština s koncerata, obitelj nam je inspiracija. Uglavnom želimo da slušatelji uvijek imaju osjećaj da nam se mogu povjeriti i da su s nama sigurni. Početak i kraj svega je dobra priprema kako bi sve djelovalo vrlo jednostavno i ležerno – objašnjava Saša.

Njegova kolegica Marina dodaje da nerijetko tijekom dana i u potpunosti promijene sinopsis, a iako se bude prije zore, na posao još nisu zakasnili.

– Trudim se ići spavati svaki dan oko 22 sata kako se ne bih baš svako jutro budila kao da me netko prebio – smije se Marina Remenarić pa napominje i kako zajedno s kolegom Lozarom svako malo pronalazi nove "terapije" za umor, koje im nerijetko predlažu i slušatelji.

– Težak je to tempo pa cijenim dobar san. A nakon Jutarnjeg showa Antenin studio zamijenim onim glazbenim – dodaje Saša koji trenutačno snima novi glazbeni materijal. Nakon prošlogodišnje nominacije za nagradu Porin u kategoriji pop-albuma, ima težak zadatak, nadmašiti "San". Veseli se novim pjesmama koje će, kaže, biti pravo plesno osvježenje.

Angažirani na mrežama

Za dobro raspoloženje u popodnevnim satima u eteru Antene Zagreb od 13 sati zadužen je pak voditeljski par Mihaela Dragičević i Veno Parašilovac. Oko 11 sati ispijaju prvu kavu na poslu i razrađuju teme kojima će se baviti u programu, a inspiraciju počnu skupljati čim ujutro otvore oči. Kako bi slušateljima maksimalno olakšali ostatak radnog dana i put kući, najčešće u eteru otvaraju priče koje se tiču muško-ženskih odnosa. Svoja razmišljanja i iskustva im putem WhatsApp poruka, kao i Marini i Saši, javljaju slušatelji. Bave se u eteru, kažu, i psihologijom pa slušateljima, prema emotikonima koje im šalju, određuju godine, osobnosti, a često i zaigraju igre pogađanja. Tako je Mihaela nedavno pogađala koje se slavne osobe nalaze na hrvatskim novčanicama, a Veno kako izgleda, primjerice, bob-frizura.

Iako se tako ne čini, i radijski voditelji ponekad imaju loš dan, ali ni Mihaela ni Veno u takvim slučajevima ne prenose lošu vibru na slušatelje, već se međusobno zafrkavaju i jedno drugome podižu raspoloženje. Događaju se njima i lapsusi pa tako u eter zna izletjeti i poneka pogrešna riječ ili se jednostavno nespretno izraze. A zna se dogoditi i da zaborave ugasiti mikrofon.

– Meni se, kad sam možda tek treći put sama radila, dogodilo da mi je mikrofon ostao upaljen, ali hvala Bogu nisam ništa loše rekla nego sam pjevala i diskutirala sama sa sobom pa su mi slušatelji preko poruka javljali da me čuju – smije se Mihaela, dok Veno dodaje da se gaf s tipkom za povlačenje sljedeće pjesme na listu dogodio barem jednom svakom radijskom voditelju. Međusobno se oni u eteru nadopunjavaju jer, govore, zastupaju dosta različite stavove i prate drukčije trendove.

– To se najbolje vidi kad me Mihaela ispituje o najnovijim TikTok trendovima pa mi kaže samo naziv po kojemu ja trebam pogoditi što bi to točno bilo. A najčešće nemam pojma pa mi se ona nerijetko ruga da sam zapravo djed i stara duša – smije se Veno. Njihov program završava u 17 sati, nakon čega, kao i njihovi kolege iz jutarnje smjene, rade sinopsis programa za idući dan.

Osim vrhunskih radijskih profesionalaca u eteru, glavni adut Antene Zagreb je raznovrsna i aktualna, doslovno "ispod čekića", strana i domaća glazba. Zastupljenost žanrova je raznolika s fokusom na pop i mainstream, a budući da je važno da budu zadovoljni odabirom, slušatelji jednom mjesečno imaju mogućnost u glazbenoj anketi sami birati koje izvođače žele čuti. Antena Zagreb najslušaniji je zagrebački radio, a vrlo su aktivni i na popularnim društvenim mrežama. Broje više od 64 tisuće pratitelja na TikToku i oko 101 tisuću na Instagramu, a uz 301 tisuću Facebook fanova, imaju i 63 tisuće YouTube pretplatnika.

Jedan od popularnijih TikTok serijala je "Što je na slici" u kojem Luka Bulić postavlja rebus-mozgalice na koje odgovore traže Mihaela i njezina kolegica Isabell Keler. Dali su si truda pa su preradili i špicu kultne serije "Dadilja", za koju je stihove uz poznatu melodiju prilagodio Luka, a u videu pod nazivom "Nanny na Anteni" sudjelovali su i Saša, Marina, Veno, Mihaela te Lovro Nikola Pračinec i Heili Bogdanović. Glavnu ulogu dadilje pak odigrala je Manuela Svorcan.

Iako im na radiju čuju samo glasove, zahvaljujući upravo videosadržajima dogodi im se da ih prepoznaju i po izgledu. Tako je Veni jedan taksist nedavno rekao kako sluša Antenu Zagreb od kada popodnevni program vode on i Mihaela. Veno mu se nije htio pohvaliti da je on upravo taj voditelj. Za razliku od njega, Mihaelu razveseli da je ljudi prepoznaju kada s društvom izađe van.