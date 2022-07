Kineski policajci u Zagrebu: 'Zemljaci nas pitaju hoćemo li sresti Modrića, a obožavamo i Maksima Mrvicu'

Kako biste reagirali kad biste u Tokiju, Johannesburgu ili New Delhiju ugledali hrvatske "plavce"? Vjerojatno na isti način kao i grupa kineskih turista kad su, prolazeći kraj zagrebačke katedrale, sreli Jinshu Yang i Wang Bingyanga, pripadnike kineske policijske postrojbe koji s hrvatskim kolegama ovih dana patroliraju centrom metropole. Prvo su iznenađeno zastali, a onda im s velikim osmijehom na licu i prišli. Nakon nekoliko minuta razgovora svi su izvadili mobitele i povezali se putem društvenih mreža, a potom se zajedno i fotografirali. Jer, kažu, ipak ne sretnete svaki dan zemljaka na drugom kraju polutke.

Ljudi su divni

Yang i Bingyang u Zagrebu su u sklopu projekta "Sigurna turistička destinacija" koji provodi Ministarstvo unutarnjih poslova, a zadatak im je, poput po dvoje kolega stacioniranih na Plitvičkim jezerima, u Zadru i Dubrovniku, turistima iz svoje zemlje biti na raspolaganju. Objasnit će im, primjerice, gdje i kako kupiti tramvajsku kartu ili pronaći najbliži muzej, a tu su kao vrijedna ispomoć hrvatskim kolegama dogodi li se nešto ozbiljno, poput gubitka putovnice ili kakvog incidenta. Projekt se provodi od 2006. i u njemu sudjeluje 20 zemalja, a policajci iz Narodne Republike Kine u Hrvatskoj su treći put od 2018. Sadašnjem je dvojcu ovo pak prvi posjet našoj zemlji.

– Svakog jutra obilazimo lokacije na kojima je puno turista, poput Trga bana Jelačića, katedrale, Dolca ili Gornjeg grada, a premda je primarni cilj projekta pomoći našim zemljacima, tu smo za sve kojima je to potrebno. A ovdje zaista ima mnogo turista, iznenadili smo se kad smo to vidjeli – govori Bingyang. Posjetitelji na njihovu pojavu reagiraju izvrsno, u što smo se uvjerili kad smo s njima pošli u "đir" centrom. Hodajući od hotela Dubrovnik do katedrale morali smo se zaustaviti nekoliko puta jer su svi htjeli porazgovarati s njima i fotografirati se. Bilo je tu, osim Kineza, i Nijemaca, Španjolaca, Vijetnamaca, a zbog svih usputnih susreta planirana 20-minutna šetnja od Jelačić-placa do katedrale i Dolca potrajala je više od sat vremena.

– I prije dolaska u Hrvatsku čula sam da je zemlja poznata kao turistička destinacija. Sad to i sama primjećujem jer vidim ljude iz cijelog svijeta. Svi nas pozdravljaju i javljaju nam se, iznenađeni su što nas vide. Jedna starija žena nam je prišla i na hrvatskom zahvalila na poslu koji radimo. Kolega nam je to preveo i priznajem da smo bili dirnuti. Ljudi su ovdje krasni, sljedeće godine supruga vodim na odmor u Hrvatsku – ističe Yinsha Yang.

Kinezi ovamo rado dolaze, nadovezuje se njezin kolega, a i zemlju dobro poznaju. Jako vole jadransku obalu, a posljednjih godina posebno Dubrovnik, koji znaju kao lokaciju gdje se snimala serija "Igra prijestolja".

– Ta je serija u Kini nevjerojatno popularna. No ljudi prvo dolaze u Zagreb jer znaju da je glavni grad, ali i zato što žele vidjeti Trg bana Jelačića, hraniti golubove i provesti se tramvajima jer ih mi u Kini više nemamo, no rado ih se sjećamo. Žele vidjeti i vaše muzeje. Kod nas je i Muzej prekinutih veza, primjerice, poznat – objašnjava Wang Bingyang.

Obožavaju i Mrvicu

Kinezi dobro znaju Hrvatsku i po nogometu, dodaje policijski dvojac, jer su 1998. svi bili oduševljeni načinom na koji je naša reprezentacija pobijedila Nizozemsku i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu.

– Davor Šuker tad je bio glavni strijelac SP-a. A onda ste 20 godina kasnije ponovno postigli velik uspjeh i osvojili srebro. Luka Modrić zato ima brojne obožavatelje u Kini pa me ljudi pitaju hoću li ga upoznati dok sam ovdje – kaže smiješeći se Bingyang. Još jedan Hrvat za kojim su Kinezi ludi, dodaje, pijanist je Maksim Mrvica.

– Kad on u Kini ima koncert, najjeftinija ulaznica stoji više od 100 dolara i dvorana svejedno bude rasprodana. Zato su moji zemljaci bili zaprepašteni kad je Maksim Mrvica svirao u Šibeniku, na predstavljanju ovog projekta. Bio sam ondje, poslao sam im neke slike i videosnimke i kolege koji su to vidjeli nisu mogli vjerovati – prepričava Bingyang.

Dnevne patrole središtem grada obavljaju s kolegama iz Prve policijske postaje, a koordinira ih Mislav Švigir iz Službe za prevenciju PU zagrebačke. – Projekt je vrlo uspješan, jedna smo od rijetkih zemalja koje imaju toliko inozemnih policijskih službenika koji pokrivaju turističke grupe iz zemalja iz svih dijelova svijeta – kaže Švigir. •