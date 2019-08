Vunena srca, svilene skulpture i svjetlosne instalacije: 'Naša djela uljepšat će grad'

Učiniti obično - neobičnim. Misao je to vodilja umjetnika koji ovih dana oživljavaju skrivene kutke središta metropole. Zahvaljujući projektu “Okolo”, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba, drugu godinu zaredom centar Zagreba postao je mjesto susreta svakodnevice i umjetnosti. Nesvakidašnji murali na pročeljima zgrada, igra školice s pogledom na katedralu, šarene vunene cigle na mjestima gdje one nedostaju..., tek su dio “intervencija” na koje se ovih dana može naići šetajući gradom, a na kojima, uz desetak domaćih, radi i nekoliko svjetski poznatih umjetnika tzv. street arta.

Došao čak iz Sydneya

A da bi “intervenirao” u gradske prostore, iz Sydneya je došao umjetnik Michael Pederson koji grad ukrašava svojim minijaturama. Dva dana obilazio je centar grada kako bi pronašao savršene lokacije, a prva od njih skrila se u Mesničkoj ulici. Postavio je tamo tek nekoliko centimetara velik crveni tepih koji vodi u – pukotinu u zidu. Svoje će neobične instalacije, otkriva, postaviti na još osam lokacija, a jedna od njih je i plato Gradec. A upravo je “krov grada“ kao idealno mjesto za svoju podnu instalaciju odabrao ulični umjetnik Mario Miličić, poznatiji kao Mane Mei. Na platou Gradec tako se, s pogledom na katedralu, može zaigrati nešto zahtjevnija verzija popularne školice, za čiju mu je izradu, dodaje, trebalo 15-ak sati. Nešto dalje, na zidu uza Zakmardijeve stube smjestila se instalacija grafičkog dizajnera Pavla Kuharića nazvana “Spot it”. Riječ je o dva plakata s temom filma “Tko pjeva, zlo ne misli“, a cilj je, govori nam njihov autor, pronaći razlike između dviju slika.

Do njegovih su se plakata skrile i najneobičnije cigle u gradu – one vunene. Djelo su Ivone Martinčić, koja u sklopu svog brenda Voona izrađuje različite predmete od vune. Sama je, kaže, birala lokacije koje želi “popraviti”. Jedna od njih već je spomenuta fasada na Zakmardijevim stubama koju je ukrasila vunenim ciglama. Malo dalje, na zidinama kod Strossmayerova šetališta smjestila se njezina instalacija “Dare to grow“, odnosno “Usudi se rasti“.

Knjiga ljubavnih žalbi

– Nesavršenosti ne treba gledati kao nešto loše, to je samo mogućnost da iz toga nastane nešto ljepše, drukčije i posebno – objašnjava Ivona koja je napuknutu fasadu škole u Habdelićevoj “zakrpala“ vunenim srcem, a na mjesto slomljene prečke na ogradi kod parka Grič postavila “ruku spasa”. Poglede prolaznika mami i njezina žuta vunena ptica, koja na mjestu oštećenih kamenih ploča krasi pločnik Tomićeve ulice. Ovih dana na velikom muralu na fasadi zgrade u Palmotićevoj radi i francuski umjetnički dvojac Ella i Pitr. A što će nastati još ne znaju jer, kažu, improviziraju. Langov je trg muralom medvjeda ukrasio ulični umjetnik Boris Bare, kod uspinjače se može naići na “Knjigu ljubavnih žalbi”, na Jelačić-placu, u Petrićevoj i Margaretskoj ulici nalazi se fotografska instalacija “Nekad i sad” koja kroz objektiv fotografa Toše Dabca vodi u vrijeme kada su na istim lokacijama nastale neke od njegovih najpoznatijih fotografija. Do 1. rujna, koliko projekt traje, grad će ukrasiti i svilena skulptura Ide Blažičko, svjetlosna instalacija španjolskog umjetnika Javiera Riere, skulpture Maše Barišić..., ali i dodatne intervencije Pavla Kuharića i Borisa Barea.