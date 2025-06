Vukovarka desetak km vožnje taksijem u Zagrebu platila 110 eura, taksist: Prava cijena je 250 do 300 eura

Jedna je Vukovarka ostala neugodno iznenađena nakon što je vlakom stigla na Glavni kolodvor u Zagrebu te je uzela uslugu taksija. U žurbi je sjela u prvi slobodni taksi, a kada je stigla na odredište u naselju Prečko – račun je iznosio nevjerojatnih 110 eura za vožnju od svega desetak kilometara, piše net.hr.

„Oči su mi ispale, je li ovo realno? Nisam mogla vjerovati, pitanja su samo krenula – kako, zašto?“, rekla je putnica koja je, kaže, trebala dalje na studijsko putovanje i nije imala vremena za raspravu. Taksist joj je uredno izdao račun, naplatio čak i 10 eura za prtljagu, i pokazao svoj cjenik: start 10 eura, svaki kilometar 20 eura, a u nekim tarifama i više – do 35 eura po kilometru. Na cjeniku je istaknuto i: "Postoji mogućnost nagodbe cijene!" Posebno ju je uzrujalo što na računu nije naznačeno da je vožnja započela kod Glavnog kolodvora – već stoji samo krajnja adresa. "A kartu od Vinkovaca do Zagreba platila sam 30 eura i to povratnu!", izbezumljena je bila žena.

O svemu se oglasio i taksist Ivan Madžar, koji je potvrdio autentičnost računa: „Gospođa ima moj broj, moje ime i prezime, žig, sve po zakonu. Imam prometnu školu, devet godina iskustva. Ministarstvo prometa je dopustilo slobodno formiranje cijena i sve je legalno“, rekao je i dodao:

„Da sam se strogo držao svog cjenika, ta bi vožnja koštala 250 do 300 eura. Dao sam najpovoljniju moguću cijenu – 110 eura – i to je čisto prihvatljivo.“ Tvrdi da su ovakve cijene posljedica kaosa na tržištu taksi usluga i nedostatka regulacije: „Na stajalištima voze ljudi bez iskustva, pa i oni s psihijatrijskom prošlošću. Ovo nije prevara – cijene su transparentne.“

Iako putnica i dalje ne zna kako opravdati ovaj trošak, posebno jer je iz Vinkovaca do Zagreba vlakom putovala za 30 eura, taksist ostaje pri stavu da nije ništa pogrešno učinio. „Za sve su cijene iste – i za mog brata i sestru. Sve sam pokazao, gospođa je mogla odbiti vožnju ako nije htjela“, zaključio je.