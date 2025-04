Policija i inspekcija na taksi stajalištima u centru Zagreba, skidaju se tablice: 'Ti vam vožnju naplaćuju 100 eura'

Uzbuna je danas nastala među taksistima u centru Zagreba. Na taksi stajalištu kod Glavnog kolodvora pojavili su se pripadnici policije i cestovne inspekcije, a jedan po jedan, počeli su se pregledavati vozila, a vozači su morali predavati dokumente koji im dozvoljavaju rad. Kako su nam kazali taksisti na terenu, nekim su vozačima skinuli tablice s vozila jer je ustanovljeno da, osim što nemaju papire za rad, nisu registrirali automobile.

– Riječ je uglavnom o vozačima koji voze preko aplikacije, koji ljude prevoze za nekoliko eura. To su ljudi koji otvore firme, zaposle ljude na dva sata i svu zaradu uberu sebi u džep. A onda kad postanu predužni državi, zatvore firmu i otvore drugu pa nastave na isti način. To su isti ljudi čiji djelatnici naplaćuju vožnju dva i pol eura ili, s druge strane, deru ljude za 100 eura na relaciji od autobusnog do Glavnog kolodvora. Trebaju ljudi malo razmisliti s kim sjedaju u auto – kazao nam je jedan od vozača.

Drugi se požalio kako zbog takvih, divljih taksista, oni koji su registrirali svoju djelatnost i imaju sve potrebne papire, gube na poslu. – Zagrebacki sam taksi prijevoznik 15 godina, radim u svome obrtu s normalnim cijenama, posjedujem sve dozvole i licence, nemam eura duga. To što ovi koji voze preko aplikacije nemaju papire, licence, dozvole, obrte, majstorske, turističke, to nema veze. Pa nemaju ni registrirana vozila – rekao nam je dugogodišnji taksist Davor Bestak.

Obišli smo taksi stajališta u Teslinoj i na Glavnom kolodvoru, a taksisti su nam kazali da je riječ o akciji koju policija, Inspekcija cestovnoga prometa i Državni inspektorat provode već neko vrijeme, a u posljednje je vrijeme intenzivirana. – Previše je divljih taksista, onih koji nemaju dozvole, neki čak ni vozačke. Sve je krenulo kad se onaj strani vozač zabio u tramvaj i skoro poginuo, a nakon toga su pronašli krivotvorene vozačke dozvole. Sad su odlučlili pritisnuti – rekao nam je još jedan vozač. Kod Glavnog kolodvora zatekli smo policiju i inspekciju na terenu, a u blizini je već bio parkirano jedno vozilo koje je ostalo bez registarske tablice.

Foto: Čitatelj

Osim danas, spomenimo, akcija se u Zagrebu i Rijeci održala i proteklog vikenda, kako je priopćilo Ministarstvo prometa. – Tijekom subote i nedjelje, 29. i 30. ožujka, inspektori cestovnoga prometa resornog Ministarstva izvršili su 18 nadzora, prilikom čega je utvrđeno čak 29 prekršaja. Ustanovljeno je 8 najtežih prekršaja po pitanju neispunjavanju posebnih uvjeta za autotaksi vozilo (npr. vozilo manje od propisanih 4 metra, neispunjavanje zahtjeva Euro 6 norme i dr), kao i prekršaj obavljanja prijevoza bez dozvole zbog čega su vozila privremeno isključena iz prometa.

Uz gore navedene prekršaje utvrđene su, između ostaloga, i nepravilnosti koje se odnose se na neposjedovanje zakonom predviđene dokumentacije, poput preslike licencije za unutarnji javni cestovni prijevoz te neposjedovanje evidencije taxi vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz, neposjedovanje obavezne potrebne opreme u vozilu (npr. vatrogasni uređaj od 2 kg). Prekršaji koje su utvrdili policijski službenici u većem dijelu odnose se na povredu odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, u dijelu koji se odnosi tehničku neispravnost vozila, prolazak vozila kroz crveno svjetlo dok je u jednom slučaju utvrđeno krivotvorenje vozačke dozvole te je vozaču uručeno rješenje o protjerivanju iz Republike Hrvatske.

Inspekcija cestovnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture samostalno i u suradnji s drugim tijelima nastavit će s inspekcijskim nadzorima cestovnog prometa diljem Hrvatske u nadolazećem razdoblju", stoji u priopćenju objavljenom danas. Zagrebačku smo policiju upitali oko današnje akcije, a njihov odgovor objavit ćemo kad stigne.