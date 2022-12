Vozači oprez: Ovaj tjedan zbog radova u Resničkom gaju moguće gužve, evo obilaznih pravaca

Zbog izvođenja radova uređenja kolnika, Ulica Resnički gaj II. na dijelu od kućnog broja 6 do kućnog broja 12, u srijedu 21.12.2022. do 9,00 sati do 16,00 sati bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme izvođenja predmetnih radova bit će:

• Resnički gaj II. – Resnički gaj I. – Trnava I. – Resnički put – Vukomerečka - Ulica Vukomerec - Borongajska - Trg Volovčica – Planinska – Donje Svetice – Ulica kneza Branimira – Južna - Platana – Čulinečka cesta (sjever) i obratno.

Kako bi se za vrijeme radova izbjegla dodatna zagušenja predlažemo slijedeće alternativne pravce:

• Slavonska – Ljudevita Posavskog – Zagrebačka – Ulica kneza Branimira i obratno

• Slavonska – Heinzelova – Ulica kneza Branimira i obratno

Podsjetimo, u Ulici Resnički gaj II do subote, 24. prosinca do 15:00 sati je na snazi privremena regulacija prometa. Zauzet je dio kolnika dok se promet odvija po preostalom slobodnom dijelu.