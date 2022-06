Vojvotkinju od Yorka je posjet Hrvatskoj nadahnuo za novu priču o Maloj crvenoj

O važnosti djelovanja Montessori grupe, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj, govorila je jučer Sarah Ferguson, vojvotkinja od Yorka, na konferenciji za novinare u Zagrebu. Cilj njezina boravka u Hrvatskoj, kako je istaknuto, upravo je podupiranje rada organizacije čija je glavna ambasadorica, posebice vezano uz integraciju izbjeglica iz Ukrajine, a na konferenciji su bile i Geeta Sidhu-Robb, predsjednica nadzornog odbora, te Leonor Diaz Alcantara, izvršna direktorica Montessori grupe.

Čitanje na Zrinjevcu

Osnivačica grupe Maria Montessori vodila se vjerovanjem da je ključan rani rad s djecom, posebice onom s poteškoćama, kako bi kroz život uspjela ostvariti svoj puni potencijal. Montessori pristup potiče samostalnost djeteta te ga priprema za život, a poseban naglasak stavljaju na učitelje, pri čemu smatraju da se u njih treba ulagati više nego u obrazovne ustanove. Jedna od najvažnijih parola grupe pak jest da djeluju radom, a ne riječima.

Vojvotkinja od Yorka čvrsto vjeruje u njihov rad, a Montessori pristup nije joj bila nepoznanica i prije nego što je postala glavna ambasadorica grupe jer se do tada već više od 30 godina aktivno bavila dječjom dobrobiti, s naglaskom na obrazovanje. Njezina je dobrotvorna organizacija "Djeca u krizi" obrazovala više od 1,4 milijuna djece, a blisko je surađivala s izbjeglicama brojnih zemalja, uključujući Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu tijekom devedesetih godina prošloga stoljeća.

Pisanje je pak ključan dio njezina života, što dokazuje činjenica da je autorica više od 70 dječjih priča, a posjet našoj zemlji nadahnuo ju je na stvaranje najnovije priče o crvenokosoj djevojčici. "Mala Crvena u posjetu Hrvatskoj" novi je naslov u opusu, s likom Little Red koji je prvi kreirala, a tijekom godina je postao simbol dječjih prava i zaštite te je ujedno maskota njezine dobrotvorne udruge. Tijekom pandemije pokrenula je i YouTube kanal za pripovijedanje "Storytime with Fergie and Friends" na kojemu je redovito čitala dječje priče, a posjet Zagrebu iskoristila je i kako bi snimila čitanje svoje najnovije knjige na Zrinjevcu, okružena djecom.

Susret s Tomaševićem

– Iznimno sam sretna što sam u Zagrebu i Hrvatskoj te počašćena što sam se imala prilike susresti i s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem. Zagrebu ratni sukobi i njihove posljedice nisu nimalo strani te je godinama udomljivao brojne izbjeglice. To čini i danas, u trenutku kada se nemali broj od 11.000 izbjeglih Ukrajinaca koji su pronašli utočište u Hrvatskoj smjestio upravo u glavnom gradu. U razgovoru smo se dotaknuli i drugih tema kad je riječ o radu Montessori grupe u Hrvatskoj te mogućoj suradnji, a poseban naglasak stavili smo na aktivnu pomoć organizacije na Banovini – kazala je Sarah Ferguson.

Zajedno s izvršnom direktoricom grupe Leonor Diaz Alcantara, primio ju je i britanski veleposlanik Simon Thomas, a posjet Hrvatskoj vojvotkinja od Yorka također će iskoristiti za odlazak u Vukovar, gdje se planira sastati sa sada već odraslim ljudima kojima je kao djeci pomogla tijekom rata.