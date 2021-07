VIDEO Znate li kako izgledaju bebe merkata? Rastopit ćete se

"Je li ovo najslađe što ćete danas vidjeti? Upoznajte tri bebe naših merkata! Stare su oko tri tjedna", stoji u objavi od Zoološkog vrta iz kojeg su se pohvalili novim mladuncima koji, iako tako ne izgledaju, spadaju u red zvijeri.

Ženke se inače počinju pariti već u drugoj godini života. Razmnožava se samo dominantni par, a sezona parenja traje tijekom cijele godine, no može prestati u razdobljima suše. Nakon razdoblja gravidnosti od 70 dana, na svijet dolazi do tri mladunca teška oko od 25 do 36 grama i to najčešće u toplijem dijelu godine, od kolovoza do ožujka. Mladi se okote sa zatvorenim ušima i očima. Uši im se otvore oko desetog dana starosti, a oči između deset i 14 dana starosti. Prestaju sisati nakon 49 do 63 dana, a spolnu zrelost dostižu u prvoj godini života.

"Već odvažno istražuju svoju nastambu i druže se s ostalim članovima svoje bande kako se nazivaju skupine merkata, no najdraže mjesto im je ipak ono oko majčinih nogu", kažu iz ZOO-a.