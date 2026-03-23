Divlji zapad na zagrebačkim cestama: 'Parkiraju nasred trake, jure kroz crveno i još trube'

Gdje je nestala prometna kultura u metropoli, pitaju se Zagrepčani na društvenoj mreži Reddit. "Ljudi nemaju nikakvog strpljenja, parkira se nasred ceste da se cijela traka blokira, pustit' pješaka preko pješačkog je smrtna kazna, truba je glazbeni instrument", ovako je jedan korisnik opisao stanje u zagrebačkom prometu. Ubrzo se pokrenula i rasprava, a korisnici su međusobno podijelili svoja iskustva.

"Dnevno gledam preticanje auta preko ležećih policajaca i pješačkih prijelaza jer ta izgubljena sekunda što je morao usporiti očito ruši cijeli raspored dana. Ako pustiš gas jer je crveno, ispadneš idiot, jer pravila vožnje nalažu da se na semafor doleti visokom brzinom i koči u zadnji tren", napisao je korisnik pitajući se u čemu je problem te treba li prihvatiti takav način vožnje. "Dalje, situacija na Velesajmu, vozim se Avenijom prema Areni, lik ulijeće na Aveniju sa parkinga Velesajma barem 70km/h, svjetla ugašena, skoro nas je trojicu pokupio na semaforu, i još je skočio na trubu, jer se cijeli promet treba zaustaviti da se njegovo visočanstvo ubaci na glavnu cestu s parkinga. Tko je tu lud?", pita se.

Drugi je, pak, korisnik istaknuo kako je prometna kultura nepostojeća ili postoji u tragovima. "To vrijedi za apsolutno sve sudionike u prometu, počevši od pješaka pa do taksista, kao apsolutnih i nedodirljivih 'kraljeva' prometne (ne)kulture", rekao je. Raspravljalo se i o trubljenju u prometu pa je jedan korisnik dao svoj prijedlog. "Trubljenje vozilima koja su stala da propuste pješake ili trubljenje dok svi stoje u koloni je posebna razina idiotizma. Može li se ta truba u automobilima nekako povezati s računom vozača, pa da svatko godišnje dobije pet gratis trubljenja, a svako iduće se naplaćuje 50 eura?", pitao se.

Ostali su korisnici isticali kako prometna kultura u Zagrebu ne postoji već godinama. "Moraš prihvatit' činjenicu da su se promijenile navike u vožnji. Ono kaj još primjećujem, jako spora vožnja, milijun puta se nađem iza auta na ulici gdje je 60 km/h dozvoljeno, da gmiže 30-40 km/h, doslovno gmiže", kazao je korisnik. No, nije ovakva situacija samo u Zagrebu. "Moram te razočarati jer je stanje slično u svim većim gradovima", zaključio je jedan korisnik.