PROSTOR OD 43 HEKTARA

Gredelj kao novi prostor za izlaske? Da, pita li se Grad Zagreb, otkrili su što planiraju do idućeg ljeta

Hana Ivković Šimičić
23.03.2026.
u 13:05

Obnovit će se vodotoranj, izgraditi pješačka šetnica, prostor će se ozeleniti, a bit će to i lokacija za koncerte i druge manifestacije

Područje bivšeg Gredelja, omeđeno Strojarskom, Vukovarskom i Trnjanskom, obuhvaća više od 43 hektara zemlje, a riječ je o takozvanom "brownfield" prostoru, koji je nekoć bio namijenjen industriji. Sada je već godinama zapušten, ondje funkcionira jedino parkiralište, a kako je riječ o zaista velikoj površini, postoji veliki potencijal i za daljnji razvoj. Kakav će sadržaj ondje planiraju,  predstavili su danas na brifingu za medije zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec i resorni pročelnici. Neposredan povod je, objasnila je, točka na dnevnom redu Gradske skupštine koja se tiče ozelenjavanja područja Gredelja. 

– Gredelj i Glavni kolodvor objedinjeni su u jedan veliki prostor koji je potrebno zajedno urediti. U tijeku je izrada studije koju radi HŽ Infrastruktura, a koja bi trebala definirati budućnost Čvora Zagreb kod Glavnog kolodvora. Ta studija trebala bi biti gotova do kraja ove godine i dati će parametre koji su ključni za daljnji razvoj, prije svega povezivanja Donjeg Grada i Trnja. nakon toga mogu biti pokrenuti planski koraci. 

No, u međuvremenu, osmislili smo idejno rješenje uređenja ovog prostora kako bismo omogućili da se on razvije za provođenje slobodnog vremena, održavanje manifestacija i kretanje pješaka – kazala je Dolenec. Parkiralište koje se trenutačno nalazi na istočnoj strani kompleksa će se ukinuti te ga zamijeniti novo parkiralište, koje je sada dovršeno. Treba još, međutim, dovršiti šetnicu i druge elemente kako bi se ono otvorilo za stanovnike.  – U tijeku je ozelenjavanje, s idejom da se prostor na sjevernom prostoru uredi kao šetnica, također javna rasvjeta. Uz parkiralište su dvije zaštićene zgrade, velika i mala. One su trenutačno u lošem stanju, sada će biti ograđene, a trebale bi u funkciji održavanja manifestacija. Za malu zgradu imamo plan da to bude glazbeno-koncertni prostor. Obnovit ćemo i vodotoranj, ali još je tu dosta koraka – rekla je Dolenec. Dovođenje prostora u funkciju trebalo bi završeno do idućeg proljeća ili ljeta. 

Područje zone Gredelja i Glavnog kolodvora, površine oko 43 hektara, podsjetimo, zadnjim je izmjenama Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba objedinjeno u jedinstveni zahvat za kojeg je propisana procedura provedbe gradskog projekta, javnog urbanističkog natječaja te obveza donošenja urbanističkog plana uređenja, rekli su nam ranije u Gradu. – Cilj gradskog projekta Gredelj jest preobrazba ove trenutačno nedovoljno iskorištene površine u središtu Zagreba u živo urbano središte uređenjem prometnih terminala te uvođenjem javnih, društvenih i kulturnih sadržaja kao i stambene i poslovne namjene – napomenuli su na Radićevu trgu.

