Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 106
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RADOVI U PUNOM JEKU

Zanima vas kako će stadion u Kranjčevićevoj izgledati iznutra? Imamo fotke!

Foto: Upravljanje sportskim objektima
1/5
Autor
Ana Vrbanek
23.03.2026.
u 12:38

Novi stadion u Kranjčevićevoj bi potkraj 2026. godine trebao postati moderna sportska arena koja će zadovoljiti suvremene standarde, s kapacitetom od 11.163 mjesta, terenom 105 puta 68 metara prema kriterijima UEFA

Radovi na igralištu Nogometnog stadiona Zagreb u punom su zamahu, istaknuli su iz Upravljanja sportskim objektima na svojim društvenim mrežama. Oko stadiona sve je puno dizalica, građevinske mehanizacije i radnika. Na gradilištu na Trešnjevci u tijeku je izgradnja novih tribina, a do sada je dovršena temeljna i montažna armirano-betonska konstrukcija sjeverne tribine. Na istočnoj tribini montira se krov, dok su na zapadnoj postavljeni nosivi stupovi za tribine.

Novi stadion u Kranjčevićevoj bi potkraj 2026. godine trebao postati moderna sportska arena koja će zadovoljiti suvremene standarde, s kapacitetom od 11.163 mjesta, terenom 105 puta 68 metara prema kriterijima UEFA. Bit će ovdje i novi gradski trg s novim stablima te parkiralište za 400 automobila, ali i popratni sadržaji za sportaše i navijače.

Podsjetimo, obnova je započela u travnju prošle godine. Lokomotiva, koja je domaće utakmice igrala na Kranjčevićevom stadionu, privremeno igra na stadionu Maksimir. Kada se Dinamo i Lokomotiva krajem godine presele na Kranjčevićevu započet će rušenje i gradnja novog stadionskog kompleksa u Maksimiru.

Ključne riječi
stadion Kranjčevićeva Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!