Zanima vas kako će stadion u Kranjčevićevoj izgledati iznutra? Imamo fotke!

Radovi na igralištu Nogometnog stadiona Zagreb u punom su zamahu, istaknuli su iz Upravljanja sportskim objektima na svojim društvenim mrežama. Oko stadiona sve je puno dizalica, građevinske mehanizacije i radnika. Na gradilištu na Trešnjevci u tijeku je izgradnja novih tribina, a do sada je dovršena temeljna i montažna armirano-betonska konstrukcija sjeverne tribine. Na istočnoj tribini montira se krov, dok su na zapadnoj postavljeni nosivi stupovi za tribine.

Novi stadion u Kranjčevićevoj bi potkraj 2026. godine trebao postati moderna sportska arena koja će zadovoljiti suvremene standarde, s kapacitetom od 11.163 mjesta, terenom 105 puta 68 metara prema kriterijima UEFA. Bit će ovdje i novi gradski trg s novim stablima te parkiralište za 400 automobila, ali i popratni sadržaji za sportaše i navijače.

Podsjetimo, obnova je započela u travnju prošle godine. Lokomotiva, koja je domaće utakmice igrala na Kranjčevićevom stadionu, privremeno igra na stadionu Maksimir. Kada se Dinamo i Lokomotiva krajem godine presele na Kranjčevićevu započet će rušenje i gradnja novog stadionskog kompleksa u Maksimiru.