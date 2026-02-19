VIDEO Zagrepčane pitali što žele od tržnica, Leonarda Boban ima zanimljiv prijedlog

Šarenilo, trešnje, boje. Mirisi i okusi. Simpa ljudi koji tu rade. Tako Zagrepčani doživljavaju svoje tržnice, barem prema odgovorima iz ankete koju je objavio Grad Zagreb na svom Facebook profilu. – Zagrebačka tržnica? Šarenilo, trešnje, boje – kaže jedna Zagrepčanin. – I asocijacija su mi boje i ovi simpa ljudi koji tu rade – nadovezuje se Leonarda Boban. – Šarenilo, boje, mirisi, okusi – govori pak treći sugovornik.

Za dio građana tržnice su prije svega tradicija koju ne treba dirati. – Tradicija, bolje da bude tradicija kako je, ne treba ništa mijenjati – poručuje jedna Zagrepčanin. No ima i drukčijih prijedloga. – Radionica bi bila zgodna, kafiće mislim da ima već preveć u Zagrebu. Na staroj tržnici bih napravila igraonicu za djecu – kaže Leonarda Boban. Neki žele da plac bude življi i gastronomski raznovrsniji. – Bilo bi bolje da je malo življe, da su vezani mali restorančići s prehranom, nekom zdravom i da bude to objedinjeno sve – predlažu.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet ističe da tržnice nisu samo mjesto kupnje. – Tržnice nisu samo mjesto kupnje, one su i mjesto susreta i života grada. Ovdje se ljudi ne dolaze samo opskrbiti, dolaze se vidjeti, družiti i razgovarati. Dio su naše svakodnevice i zato želimo da se razvijaju s nama – rekao je. Grad želi definirati smjer razvoja zagrebačkih tržnica, a ključnu riječ, barem u ovoj fazi, imaju građani. Hoće li prevagnuti očuvanje tradicije ili novi sadržaji poput radionica i dječjih igraonica – pokazat će rezultati ankete koju i vi možete ispuniti na linku.