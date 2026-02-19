Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Dabro: Spreman sam napustiti Sabor. Ali imam jedan uvjet. Od glupog desničara liberalima jedan prijedlog
DP objavio popis: Dabro izlazi iz Sabora u ove uvjete
Zvali smo Hrebaka da komentira Dabrine uvjete. Evo što kaže
Krasnec: Očito je da premijer Plenković neće imati baš miran povratak iz Indije
Oglasio se Plenković, poslao je jasnu poruku: 'Ne prihvaćam ultimatume, smirite ton...'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RADIONICE, KAFIĆI, RESTORANI...

VIDEO Zagrepčane pitali što žele od tržnica, Leonarda Boban ima zanimljiv prijedlog

Patrik Macek/Pixsell, Grad Zagreb/Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
19.02.2026.
u 11:32

Grad želi definirati smjer razvoja zagrebačkih tržnica, a ključnu riječ, barem u ovoj fazi, imaju građani. Hoće li prevagnuti očuvanje tradicije ili novi sadržaji poput radionica i dječjih igraonica – pokazat će rezultati ankete koju i vi možete ispuniti

Šarenilo, trešnje, boje. Mirisi i okusi. Simpa ljudi koji tu rade. Tako Zagrepčani doživljavaju svoje tržnice, barem prema odgovorima iz ankete koju je objavio Grad Zagreb na svom Facebook profilu. – Zagrebačka tržnica? Šarenilo, trešnje, boje – kaže jedna Zagrepčanin.  – I asocijacija su mi boje i ovi simpa ljudi koji tu rade – nadovezuje se Leonarda Boban. – Šarenilo, boje, mirisi, okusi – govori pak treći sugovornik.

Za dio građana tržnice su prije svega tradicija koju ne treba dirati. – Tradicija, bolje da bude tradicija kako je, ne treba ništa mijenjati – poručuje jedna Zagrepčanin. No ima i drukčijih prijedloga. – Radionica bi bila zgodna, kafiće mislim da ima već preveć u Zagrebu. Na staroj tržnici bih napravila igraonicu za djecu – kaže Leonarda Boban. Neki žele da plac bude življi i gastronomski raznovrsniji. – Bilo bi bolje da je malo življe, da su vezani mali restorančići s prehranom, nekom zdravom i da bude to objedinjeno sve – predlažu.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet ističe da tržnice nisu samo mjesto kupnje. – Tržnice nisu samo mjesto kupnje, one su i mjesto susreta i života grada. Ovdje se ljudi ne dolaze samo opskrbiti, dolaze se vidjeti, družiti i razgovarati. Dio su naše svakodnevice i zato želimo da se razvijaju s nama – rekao je. Grad želi definirati smjer razvoja zagrebačkih tržnica, a ključnu riječ, barem u ovoj fazi, imaju građani. Hoće li prevagnuti očuvanje tradicije ili novi sadržaji poput radionica i dječjih igraonica – pokazat će rezultati ankete koju i vi možete ispuniti na linku
Ključne riječi
tržnice Luka Korlaet Zagreb

Komentara 1

Pogledaj Sve
ME
MediciKM
11:41 19.02.2026.

Zašto više u gradu Zagrebu nije moguće pojesti jedan pravi ZG gablec po normalnoj cijeni za radnog čovjeka? Ne treba nam sushi i kojekakve idiotarije..nešto na žlicu što može okrijepiti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!