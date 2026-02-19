Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Dabro: Spreman sam napustiti Sabor. Ali imam jedan uvjet. Od glupog desničara liberalima jedan prijedlog
DP objavio popis: Dabro izlazi iz Sabora u ove uvjete
Zvali smo Hrebaka da komentira Dabrine uvjete. Evo što kaže
Krasnec: Očito je da premijer Plenković neće imati baš miran povratak iz Indije
Oglasio se Plenković, poslao je jasnu poruku: 'Ne prihvaćam ultimatume, smirite ton...'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U SUBOTU

Oprez! Izmjene u prometu na zapadu Zagreba: Ova ulica će biti zatvorena, evo i zašto

Možemo Zagreb Zapad/Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
19.02.2026.
u 12:00

Za vrijeme radova promet će se odvijati prema privremenoj regulaciji i obilaznim pravcima, a vozače se poziva na dodatni oprez te poštivanje postavljene prometne signalizacije.

U subotu dio Bolničke ulice bit će privremeno zatvoren za sav promet. Kako su objavili na Facebook stranici Možemo Zagreb Zapad, Bolnička ulica kod kućnog broja 40 bit će zatvorena od 8.30 do 16 sati zbog radova na izvođenju novog kanalizacijskog priključka. Za vrijeme radova promet će se odvijati prema privremenoj regulaciji i obilaznim pravcima, a vozače se poziva na dodatni oprez te poštivanje postavljene prometne signalizacije. Iz gradske četvrti mole građane za razumijevanje i strpljenje tijekom trajanja radova.

Ključne riječi
Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!