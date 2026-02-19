Oprez! Izmjene u prometu na zapadu Zagreba: Ova ulica će biti zatvorena, evo i zašto

U subotu dio Bolničke ulice bit će privremeno zatvoren za sav promet. Kako su objavili na Facebook stranici Možemo Zagreb Zapad, Bolnička ulica kod kućnog broja 40 bit će zatvorena od 8.30 do 16 sati zbog radova na izvođenju novog kanalizacijskog priključka. Za vrijeme radova promet će se odvijati prema privremenoj regulaciji i obilaznim pravcima, a vozače se poziva na dodatni oprez te poštivanje postavljene prometne signalizacije. Iz gradske četvrti mole građane za razumijevanje i strpljenje tijekom trajanja radova.