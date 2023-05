VIDEO Muškarac se obrušio na molitelje: 'Imam dvije kćeri. Oni će im govoriti kako se obući? To je nepojmljivo'

Muškarci iz inicijative "Vitezovi bezgrešnog srca Marijina" ponovno su se danas okupili i klečeći molili krunicu na glavnom zagrebačkom trgu, dok su nasuprot njih stajali prosvjednici s transparentima i bubnjevima, a Arijana Lekić - Fridrih izvela je performans "Tiha misa". U javnom moljenju krunice kao i svake prve subote u posljednjih nekoliko mjeseci, okupili su se deseci muškaraca koji mole krunicu za patrijarhalne vrijednosti, da muškarci budu duhovni vođe obitelji, za prestanak pobačaja i za čednost u ženskom odijevanju. Krunicu je stojeći uz njih molilo nekoliko žena i djece.

Kamere su zabilježile razgovor muškarca i žene koja je došla podržati molitelje. "Ja sam bio ranjen i metak sam imao u koljenu. Meni je nepojmljivo, imam dvije kćeri, da im neko dođe i kaže kako se moraju odijevati", kazao je čovjek na što mu je žena odgovorila da to nitko ne kaže. "Ma kako ne, on kaže da se moraju obući kako on hoće", kazao je čovjek ženi pokazujući prstom prema okupljenim moliteljima. "Crkva je mjesto za molitvu, nije trg", dodao je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Teme su se nizale. Čovjek je nastavio raspravu. "Zašto su naša djeca otišla u Irsku. Zato jer nas ne plaćaju, jer je kapitalizam, jer smo glasali za kapitalizam. Zašto sam ja 1007. dobio otkaz na Badnjak?, nastavio je.

"Vi mene pitate", kazala je začuđena žena.

"Pa ja vas pitam, vi kažete da ste bili u ratu", kazao je čovjek. Rasprava je trajala još nekoliko trenutaka, a onda su se oboje uputili dalje.

Video: Prosvjednica: 'Ja sam katolkinja jednako kao i vi'