Znate li koje je prijevozno sredstvo najbrže u zagrebačkom prometnom kaosu? 'Prešišao' je konkurenciju

U godinu dana bicikliranja stanovnici Kopenhagena uštedjeli su više od 70 milijuna eura, što je iznos dostatan za kupovinu 35 tramvaja. Sada već davne 2010. svjetska prijestolnica biciklizma provela je istraživanje kojim su obuhvaćene brojne ekonomske prednosti prometovanja na dva kotača. Za benefite koje donosi zdravlju i smanjenju gužvi u prometu te nižoj emisiji stakleničkih plinova svi su više-manje čuli, no istraživanje je ukazalo i na mnoge druge.

Ne čudi stoga podatak da se danskim glavnim gradom dnevno odvozi 1,45 milijuna kilometara na dva kotača. Grad sa 650 tisuća stanovnika broji oko 750 tisuća bicikala i pet puta manje automobila. Procjena je da se dnevno polovina stanovnika vozi biciklom, a prosječno prevale 9,3 kilometra.

Put do posla

Nije kao Kopenhagen, Utrecht ili Amsterdam, ali i Zagreb na ulicama ima sve više onih koji umjesto automobila biraju bicikl, a cilj je gradske vlasti da do 2025. to bude osam posto stanovnika.

– Bicikl je tradicionalni oblik prijevoza jer je riječ o izumu starom 150 godina koji se do danas pokazao kao najefikasniji stavimo li u omjer brzinu kretanja i trošak. Svi znamo za očite benefite bicikliranja za zdravlje i kućni budžet, no možda i najvažnija prednost u Zagrebu danas jest da je sve češće to najbrži način kretanja za određene rute – govori Janko Večerina iz Sindikata biciklista.

VIDEO Bicikl je omiljeno prijevozno sredstvo i pjevačici Mireli Priselac Remi iz Elementala

Većina putovanja biciklom u metropoli, ističe, duga je do pet kilometara, što se na dva kotača prevali za svega petnaestak minuta. I sami smo se uvjerili kako se za to vrijeme i u jutarnjim ili poslijepodnevnim vršnim satima svlada potez od centra grada, točnije Zrinjevca, do novozagrebačkog naselja Sopot, a za istu bi dionicu javnim prijevozom trebalo najmanje 35 minuta. Ceste su u četiri popodne često pretrpane pa tako Googleova navigacija kaže da bi nam za vožnju autom od Zrinjevca do Sopota trebale 23 minute i tko zna koliko živaca, a traženje parkirnih mjesta ne treba ni spominjati.

Upravo čuvanje živaca i efekt na mentalno zdravlje druga su velika prednost bicikliranja, objašnjava Večerina, koji je i liječnik.

– Sa zdravstvenog aspekta svjedoci smo da je u tijeku epidemija anksioznosti i pretilosti, po čemu je Hrvatska, nažalost, u europskom vrhu. Bicikliranje pomaže kod oba problema istovremeno. Već 15 minuta ili pola sata fizičke aktivnosti ima sjajan učinak, pogotovo ako koristite bicikl za neku dnevnu rutinu, primjerice odlazak na posao, jer onda to percipirate kao dio dana, ne kao fizičku aktivnost poput treninga u teretani, od čega je puno lakše odustati. Nizozemci, pa i Slovenci dokazali su višestruke koristi bicikliranja za zdravlje – navodi Večerina.

Osim sebi, možete smanjiti stres i drugima jer više bicikala znači manje automobila i zastoja na cesti koji nas živciraju svakodnevno. S financijskog aspekta pak u Sindikatu biciklista ističu da si bicikl možete priuštiti već za nekoliko stotina eura, a da će se investicija vratiti tijekom godinu ili dvije dana uštedom na gorivu. Sve popularniji su i cargo bicikli za prijevoz ljudi i robe. – Njima možete voziti dijete u vrtić, otići u veći špeceraj i slično. I jesu nešto skuplji, ali ako ih želite isprobati, na webu Sindikata ih možete posuditi – napominje Večerina.

Start je u 10 sati

Iako ima pomaka, Zagreb je, nažalost, još daleko od biciklističke prijestolnice, a potrebna su brojna ulaganja u odvojene i uređene staze, ali i prilagodba infrastrukture kako bi put od točke A do točke B bio bez zastoja. Baš kao što će to biti u subotu, kada se vozi 42. Večernjakova biciklijada . Start je u 10 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana, odakle se pedalira do samoborskog Vugrinščaka, gdje se sprema cjelodnevna zabava. Uživat će se u bogatoj gastroponudi, bazenima i kvizovima, ali i velika fan zona u kojoj će se uz Zaprešić Boyse i Elemental gledati utakmica Hrvatske i Španjolske na Europskom nogometnom prvenstvu.

