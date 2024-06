Ovako izgleda produljena Branimirova: Dionica je duga 1177 metara, radovi su trajali godinu dana

Završeni su radovi na izgradnji prve faze projekta produljene Branimirove. U proteklih nešto malo manje od godinu dana izgrađeno je 1177 metara ceste, a gradonačelnik Tomislav Tomašević danas svečano obilježava završetak radova.

Prva faza radova uključivala je izgradnju četverotračne prometnice, s obostranim pješačkim i biciklističkim stazama i zelenim pojasevima u dužini od 1177 metara. Zastupnik u Gradskoj skupštini Ivica Lovrić jučer je na konferenciji za novinare upozorio da je prometnica izgrađena bez pripadajućeg vodovoda, što je trebalo biti obuhvaćene projektom.

"Drago mi je da možemo otvoriti prvu fazu produžene Branimirove koja će ići od Zagrebačke do Brestovečke. Dio je produžene Branimirove koja će, kad se realizira, imati nešto više od četiri kilometra. Druga faza je od Brestovečke do Ulice Ivana Ančića, a treća od Ulice Ivana Ančića do Varaždinske. Ova prometnica ima dva odvojena kolnika s po dvije prometne treke, te pješačke i biciklističke staze. Širina varira od 25 do 35 metara.

S obzirom na imovinsko-pravne odnose prvo će se raditi treća faza, dok je druga etapa građevinski najsloženija jer uključuje nadvožnjak iznad potoka Vuger te propust iznad planinarskog doma prema Medvednici", rekao je Tomašević.

Ukupno sve tri faze su vrijedne oko 20 milijuna eura. "Ovo je ključna obilaznica za rasterećenje prometa kroz Sesvete, kroz Zagrebačku, a osim produženja Branimirove planiramo i realizaciju produženja Kolakove od Dankovečke sve do Branimirove što je investicija od dodatnih 14 milijuna eura. Time bi se rasteretila Avenija Dubrava, a te dvije prometnice činile bi obilaznicu od oko sedam kilometara što bi rasteretilo promet znatno", dodao je gradonačelnik.

S Kolakovom se planira početi u proljeće sljedeće godine, kao i treća faza Branimirove, dodao je Tomašević. "Nadam se da i da će prva faza rasteretiti promet kroz Sesvete" rekao je.

Na pitanje zašto su radovi više puta produljeni odgovorio je: "Nekoliko je razloga, a jedan od razloga je izmjena projektnog rješenja koji je bio potreban za spoj novoizgrađenog kanala oborinske odvodnje na postojeći kolektor, kompletno nova semaforska instalacija, pa preslagivanje postojeće elektroinstalacije na križanju Branimirove i Zagrebačke, nešto su bili nepovoljni vremenski uvjeti", objasnio je Tomašević te naglasio da kašnjenje nije poskupilo radove.

Komentirao je i činjenicu da tijekom radova nije ugrađen i vodovod te odgovorio je li riječ bilo o propustu. "Ne, to nije bio propust jer bi tada znatno kasnili radovi, a što se tiče magistralnog cjevovoda, on ne bi služio za opskrbu vodom kućanstava, već za stabilizaciju cijelog sustava. 2021. se trebalo početi s radovima, ali tek 2023. je rješena dozvola za trasu prometnice i rješeni su imovinsko-pravni poslovi. Izvođač radova koji je već bio ugovoren od strane Vodoopskrbe i odvodnje nije htio više po tim cijenama izvesti radove, pa bi to značilo da se treba napraviti nova javna nabava.

Postoji alternativa, a to je magistralni cjevovod koji će se aktivirati na drugoj i trećoj dionici i to, ponavljam da bi stabilizirao sustav, a ne da bi opskrbljivao kućanstva koja trenutno nema ju vodu. Zato je odlučeno ovako kako je odlučeno", objasnio je Tomašević.

Što se tiče drugih tema, novinari su zamolili gradonačelnika da komentira navode Petra Pripuza iz CIOS-a koji je, pak, demantirao njegove navode da su se prihodi grupacije smanjili u suradnji s Gradom.

"Već njegovo priopćenje već pokazuje koliko je on zadovoljan s tom suradnjom, a kolko je bio zadovoljan suradnjom s bivšim gradonačelnikom već znamo. Detaljno ćemo u Gradskoj skupštini prezentirati sve fakture i sve račune pa ćete vidjeti", rekao je.

Komentirao je i sjedežnicu koja se nabavlja. Ona će biti puno veća od stare sjedežnice, brže će prvoziti putnike, a neće biti samo za skijaše već i bickliste. Radimo i na daljnjoj biciklističkoj infrastrukturi, na flow stazi koja će ići ne ispod sjedežnice, već žičare, od vrha prema donjoj postaji žičare. Procedura nije lagana, potpuno su nove dozvole, potrebna je čak i nova suglasnost županije. Oko 2025. godine bi trebala biti dovršena", rekao je.

Jedan od prisutnih novinara Tomaševića je upitao oko pravomoćne presude koju je dobio Trpimir Majcan, djelatnik Zagrebačkog holdinga. Prema presudi, poslodavac ga treba vratiti na radno mjesto sukladno njegovoj spremi.

"Vidjet ćemo koji je bio razlog za ovu presudi, ali činjenica jest ta da Holding nije išao u smanjenje broja radnika završio bi u stečaju i onda bi trebala krenuti privatizacija Zagrebačkog holdinga. Od tih preko 700 radnika, samo 90 je pokrenulo sudske sporove. Od tih 90, većinu je Zagrebačkih hodling dobio na sudu. Vidjet ćemo što je bilo u ovom konketnom slučaju", rekao je.