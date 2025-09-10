Velik dio Zagreba u nedjelju bez tramvaja: Četiri linije neće uopće voziti, njih osam mijenja trasu

Nastavljau se radovi na modernizaciji ZET-ovih ispravljačkih stanica, pa će tako početi novi period povremenih obustava u tramvajskom prometu. Sad su na redu radovi na ispravljačkoj stanici Patačičkina, pa će zato ove nedjelje biti obustavljeni tramvaji širim središtem grada, točnije Branimirovom ulicom od Glavnog kolodvora do Držićeve, zatim Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, Ulicama Franje Račkoga i kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja.

Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 će iznimno ove nedjelje biti u prometu i prometovat će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama (31, 32, 33 i 34) umjesto tramvaja, voziti autobusi u noćima sa subote na nedjelju i s nedjelje na ponedjeljak. A ovo su nove trase:

Linija 2: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Ulica grada Vukovara - Savišće

Linija 4: Kvaternikov trg - Maksimirska - Dubec

Linija 5: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 6: Črnomerec - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Zapruđe

Linija 9 (kružno): Ljubljanica - Glavni kolodvor. - Trg bana Josipa Jelačića - Frankopanska - Savska - Ljubljanica

Linija 12: Ljubljanica - Savska - Savski most

Linija 14: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Zapruđe

Linija 17: (kružno): Prečko - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Savska - Prečko

Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će četiri izvanredne autobusne linije 623 (Glavni kolodvor - Kvaternikov trg), 624 (Kvaternikov trg – Zapruđe), 625 (Glavni kolodvor – Borongaj) i 626 (Gračansko Dolje – Zapruđe).

Linija 623: Glavni kolodvor (tramvajsko stajalište) - Trg kralja Tomislava - Ulica Pavla Hatza - Draškovićeva - Vlaška - Kvaternikov trg

Kvaternikov trg - Vlaška - Draškovićeva - Branimirova - Glavni kolodvor

Linija 624: Kvaternikov trg (peron 7 - linija 216/276) - Ulica kralja Zvonimira - Ulica Pavla Šubića - Avenija Marina Držića - Most mladosti - Zapruđe

Linija 625: Glavni kolodvor (tramvajsko stajalište) - Trg kralja Tomislava - Ulica Pavla Hatza - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Zvonimirova - Borongaj. U povratku Borongaj - Budakova - Trg J.F. Kennedyja - Zvonimirova - Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Mislava - Draškovićeva - Branimirova - Glavni kolodvor

Linija 626: Gračansko dolje - Gračanska cesta - Ksaverska cesta - Ribnjak - Draškovićeva - Branimirova - Avenija Marina Držića – Zapruđe. Vozni redovi autobusnih linija 623, 624, 625 i 626 dostupni su na službenim stranicama ZET-a.

Linije 624 i 626 koristit će autobusno stajalište Zapruđe na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka kao početno stajalište. Zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, do sredine prosinca ove godine planirano je još nekoliko jednodnevnih obustava tramvajskog prometa u ovom obimu, a o čemu ćemo pravovremeno informirati cijenjene korisnike.

