Vatrogasac iz zaleđenog jezera spašavao psa pa i sam propao: 'Nastavio sam u vodi razbijati led'

Vatrogasac voditelj odjeljenja Javne vatrogasne postrojbe Zagreb Dražen Pavlić s kolegama je danas izvukao promrzlog psa Kana iz jednog od pet jezera šljunčare Blato u Novom Zagrebu.

- Dobro je dok se krećete, no kad stanete hladnoća krene napadati. Uspio sam puzati po dijelu leda, no onda sam i ja propao u jezero. Nastavio sam tako u vodi razbijati led dok nisam došao do psa, ispričao je za 24sata.

Dok su bili u šetnji, vlasnici su Kana pustili s uzice koji se uputio na ledeno jezero. Oko 15 metara od obale led je pukao, a pas je ostao zarobljen. Nakon što ga sami nisu uspjeli izvući, zvali su Azil Dumovec, no najbolje rješenje su ipak bili vatrogasci.

Foto: JVP Zagreb/Facebook

- Skidali smo crijep s krova u Frankopanskoj kad je stigla dojava da je pas zapeo u jezeru šljunčare Blato. Sjeo sam u zapovjedni kombi i odjurio tamo, kao i kolege iz postaje Novi Zagreb - rekao je Pavlić, inače i voditelj ronilačkog tima. Uspio je na sebe navući suho ronilačko odijelo, vezati se i krenuti brzo u akciju.

- Temperatura vode bila je oko dva. Nakon tog puzanja i razbijanja leda uspio sam doći do Kana koji mi se neizmjerno razveselio. Vidio sam da se pokušao uspeti na led, no toliko je bilo klizavo da to i čovjek ne bi uspio. I on je malo plivao, no dovukao sam ga do obale - ispričao je Pavlić i dodao kako su vlasnici ljubimca odmah primili i ogrnuli dekom i jaknom te odvezli veterinaru.

- Naš čamac je bio u pripremi, no ovog puta nam nije trebao. Prije tri godine mi smo baš vježbali za ovakve intervencije. Na zaleđenom Bundeku simulirali smo spašavanje čovjeka koji je propao kroz led. Nije to nimalo jednostavno - kaže Pavlić koji je nakon ove intervencije nastavio svoju 24-satnu smjenu.

- Nema odmora, puno je intervencija po zagrebačkim krovovima, no nadamo se da ćemo imati mirnu noć - rekao je.