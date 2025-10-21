Zagreb je dobio još dva nova električna autobusa: 'Do ljeta će ih stići 70, idemo u potpunu elektrifikaciju voznog parka'

Gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi suradnici danas su predstavili nove niskopodne električne autobuse te održali konferenciju za medije.

– Dva nova električna autobusa su pred nama, danas kreću u redovnu svakodnevnu upotrebu. Zaista je to jedan kraj, odnosno novi početak, kraj realizacije pilot projekta koji smo zamislili, testna faza prije nego što Zagreb ozbiljno krene i dobije moderznizaciju flote kakvu zaslužuje – rekao je Marko Bogdanović, direktor ZET-a. Autobusi su to proizvođača MAN, dodao je. Mjesta ima za 71 putnika s 35 sjedećih mjesta, a opremljen je i s rampama za osobe za invaliditetom, nadzor za četiri kamere, a snaga motora je 1600 kilovata. Može dosegnuti oko 330 kilometara, te bi trebali odraditi jedan radni dan u ZET-u. Vrijednost ova dva autobusa 1,24 milijuna eura plus PDV, a sva četiri su vrijedna 2,5 milijuna eura.

Ova dva će biti na linijama 117 i 118, a preko vikenda će ti autobusi zajedno potpuno pokriti "zelene" linije, odnosno na Jarun i Sljeme vozit će potpuno zelena vozila. Bogdanović je rekao da je i završena nabava oko 70 električnih autobusa, zglobnih, solo i midi modela, potpisana su dva od tri ugovora, a jedan slijedi ovih dana. – Rok isporuke je ljeto iduće godine, ovo je izuzetno važan dan za ZET, dokazujemo da je ovo smjer kojim idemo i siguran sam da to naši korisnici i prepoznati – kazao je direktor ZET-a.

Tomašević je također najavio neke novosti, te je istaknuo zadovoljstvo modernizacijom voznog parka koje je staro i dotrajalo. – Ovo je samo početak, jer su završene tri javne nabave, i to bez žalbi. Nema više nikakvih prepreka da sljedeće ljeto u Zagreb dođe 70 električnih autobusa. Najavio je i da će 70 elektročnih autobua koji dolaze sljedeće godine, te će biti financirani iz EU fondova, biti veliki zamah prema potpunoj elektrifikaciji autobusnog voznog parka ZET-a. – Cilj je kupiti 500 električnih vozila u idućih 10 godina. To su ogromni iskoraci koje imamo i da to što radimo vidi se i na razini cijele Europske unije – rekao je. Procijenjena vrijednost za 70 električnih autobusa koji stižu je otprilike oko 50 milijuna eura, a to je izvedeno u suradnji s ministarstvom prometa i Vladom. – Ti autobusi imaju moderne uređaje za naplatu karata, usb priključke, sustave za brojanje putnika, videonadzor, zahvaljujući tim busevima će se smanjiti operativni troškovi održavanja i energenata. Radimo i na projektima novih punionica, velike su investicije u Podsusedu, pa i u Dubravi, Jankomiru i tako dalje – rekao je Tomašević. Za punionice je putem NPOO-a osigurano 21 milijun eura.

Dao je i novosti oko novih tramvaja, stigao je 14. po redu, a do kraja godine će ih biti ukupno 20, s još 20 iduće godine. Nabavlja se još 20 tramvaja, očekuje se financiranje iz EU fondova, a razmatra se i nabava 40 dugih niskopodnih tramvaja. Podsjetio je i na gradnju nove tramvajske pruge po Sarajevskoj, besplatan javni prijevoz za starije te djecu mlađu od 18. – Revolucionarna ulaganja, drago mi je da smo dovršili taj komplicirani postupak javne nabave i da neće biti novih prepreka da nova tura električnih autobusa dođe u Zagreb. A to je bitno ne samo zbog buke, nego i zbog onečišćenja zraka – dodao je gradonačelnik.

Što se tiče drugih tema, dogradonačelnica Danijela Dolenec ispričala je što se čini oko borbe protiv vršnjačkog nasilja, nastavno na prosvjed održan u Dubravi proteklog vikenda. – Da bi se s ovakvim povremeni nasilni događajima nosili, potrebna je međusektorna suradnja. I policija, i ministarstvo i Grad. Oko suradnje s MUP-om bio je cijeli niz sastanaka, a ono što je naša zadača kao osnivača, to su školske zgrade. Želim ponoviti još jednom, sve škole u Dubravi imaju videonadzor vanjski i unutarnji, a svu tehničku opremu ili imaju ili se nabavlja. Znate i da je i ministarstvo dodijelilo operativne djelatnike za sigurnost, govorimo između 200 i 300 novih zaposlenika koji će postati dio novog kolektiva, trebaju poći kroz formalnu naobrazbu, a mi ćemo kao Grad omogućiti da oni djelatnici koji su već iskoristili voucher HZZ-a, mi ćemo to njima platiti da im olakšamo i ubrzamo. Bitno je razmišljati o operativnim djelatnicima na dugi rok. Još bi istaknula, što se tiče stručnih službi, u Dubravi sve škole imaju više od jednog stručnog djelatnika, ali i oni također čine važne stručnjake kojima treba dati više potpore.

Tomašević je komentirao i vodstvo Doma zdravlja Zagreb-zapad, izabrana je nova vd. ravnateljice Lidija Hrastić Novak, no ići će novi natječaj za ravnateljice. Što se tiče ranije osude ravnateljice, rekao je da ne sudjeluje u izboru ravnatelja ni na koji način. – Upravno vijeće donosi tu odluku, a ja ne donosim ni suglasnost na tu odluku. Što se tiče ove informacije koja se za mene pojavila puno kasnije nakon što je izabrana ravnateljica, ona je neslužbena jer se to ne smije iznositi ni u javnost, a zbog rehabilitacije se smatra da je neosuđivana. Da ju je upravno vijeće maknulo zbog toga, sud bi ju odmah vratio. Što se tiče same istrage, izvidi su bili u tijeku, dao sam nalog svim upravnim tijelima da se dostavi sva dokumentacija, a mi smo i dalje na raspolaganju, surađujemo da se raščisti sve do kraja – rekao je Tomašević. Na pitanje kad će biti imenovan novi ravnatelj ustanove Upravljanje sportskim objektima, rekao je da ne daje suglasnot na tu odluku, a po njegovim informacijama provode se intervju u postupku zapošljavanja.

Na pitanje u kojoj su fazi radovi na Strossmayerovom šetalištu, dogradonačelnik Korlaet rekao je da su u završnoj fazi i da će biti gotovi tijekom studenog, budući da je to jedna od planiranih lokacija za Advent. – Što se tiče uspinjače, koja je također u obnovi, sve bi trebalo biti gotovo u prvom kvartalu 2026 – rekao je.

Što se tiče AZOP-ova nadzora oko objavljivanja liste stanara koji su dobili gradskih stanova, rekao je da će se dostaviti sve traženi podaci. – Odluke o rang listi o dodjeljivanju gradskih stanova se donose svakih nekoliko godina. U Splitu je objavljen OIB, kućna adresa i ime oca, što nije u slučaju Zagreba. Sve je to objavljeo 2022. godine i nije.