Tomašević: Samostalno određivanje poreza dovelo bi do prevelikih razlika u cijenama javnih usluga

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zajedno s zamjenikom Lukom Korlaetom, u prostorijama Gradske uprave, održao je redovnu konferenciju za novinare.

– Što se tiče utroška sredstava iz Fonda solidarnosti, znamo da je rok do kraja lipnja, i to ne samo da se potroši novac već i za podnošenje zahtjeva te da se plati izvođačima radova. Nakon toga potrebno je nekoliko mjeseci da se obrade zahtjevi i da bi se moglo refundirati – naglasio je Tomašević te dodao kako će gradske poduzeća i uprave ukupno potrošiti 180 milijuna eura što je gotovo 100 puta više nego kada su preuzeli upravljanje gradom.

Gradonačelnik je najavio i 57. međunarodni sajam cvijeća Floraart koji se otvara u četvrtak.

– Trajat će do nedjelje i nadam se da će nas poslužiti lijepo vrijeme. Predstavit će se 170 domaćih i stranih izlagača, a pozvao bih i djecu jer je u sklopu predviđen takozvani Flora grad koji ima predstave, radionice za djecu, sadnju cvijeća – dodao je.

U tijeku su i Dani dječjih vrtića na koje se pak osvrnuo dogradonačelnik Luka Korlaet.

– Upravo dolazim sa stručnog skupa Digitalna tranzicija u ranom predškolskom obrazovanju koji se održavaju u sklopu Dana, a koji će trajati cijeli tjedan. A osim u vrtićima, održavaju se i primjerice u KNAP-u, KIC-u, Muzeju suvremene umjetnosti te Tehničkom muzeju. Inače, ulaganje Grada u vrtiće su bez premca, jer tijekom ove i iduće godine uložit ćemo 70 milijuna eura, imamo 23 projekta izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije vrtića, od kojih četiri financira Grad – naglasio je Korlaet te dodao kako se u petak otvara vrtić u Kašini.

Nadalje, Tomašević se osvrnuo i na aktualnu temu nedostatka tople vode u zapadnom dijelu grada.

– Nema smisla prepucavati se. Istražit će se je li do pucanja došlo kao odgovornosti VIO-a i onda će to pokriti VIO, a ako je do HEP-a onda će oni. Vodoopskrba je krenula odmah u petak kad je došlo do puknuća. Bilo bi dobro da se razluči što su radovi na vrelovodnoj mreži koje radi HEP. Kada HEP radi radove na mreži, koji su naravno potrebni, preklapaju se naselja koja neće imati vode još barem tri tjedna kao što je HEP rekao. Treba se to razlučiti jer to baš nikakve veze nema s puknućem – naglasio je.

Istaknuo je i kako se idućeg tjedna očekuje predstavljanje detalja porezne reforme, kada će se, među ostalim, vidjeti kako ona utječe na gradove.

– Nije točno da gradovi nisu planirali suficit, Zagreb je planirao. Neodgovornim trošenjem prethodne gradske vlasti nezakonito je nastao deficit te smo ga bili obvezani planirati – kazao je.

Podsjetio je da ga brinu problemi koji bi nastali u cjenovnim razlikama gradskih usluga između gradova u okolici jer smatra da bi ukidanje prireza i samostalno određivanje poreza u gradovima dovelo do prevelikih razlika u cijenama javnih usluga.

– Koji grad u Hrvatskoj ima javni prijevoz gdje karta košta 4 kune? Koji grad ima skuplji javni prijevoz? A s druge strane, koji veliki grad ima ovako jeftine vrtiće? To se sve plaća od poreznih obveznika. Te cijene mogu se zadržati kroz ovakav porez – zaključio je.