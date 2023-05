Zagrebačke knjižnice u problemima, skraćuje se radno vrijeme, hoće li grad nešto poduzeti?

Tisuće korisnika Knjižnica grada Zagreba doznale su jučer loše vijesti. Deset kvartovskih biblioteka do daljnjega će na pola radnog vremena, a razlog je, piše na mrežnim stranicama KGZ-a, nedostatak stručnog osoblja. – Nova organizacija posla uspostavljena je zbog velikog broja zaposlenika koji su ostvarili uvjete za mirovinu pa usprkos preraspodjeli, u nekim knjižnicama ne možemo više organizirati cjelodnevni rad – objašnjavaju u KGZ-u te dodaju da se radi o privremenoj mjeri.

U jednoj smjeni tako od jučer rade Knjižnica August Cesarec na Ravnicama, Knjižnica Kustošija i Knjižnica Ivane Brlić-Mažuranić na Folki, i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 14 sati te utorkom i četvrtkom od 14 do 20, kao i Dječja knjižnica Marina Držića u Trnju, Knjižnica Sloboština, Knjižnica Jelkovec, Knjižnica Voltino, Knjižnica Podsused te Dječja knjižnica M2 na Medveščaku, koje će biti otvorene samo dvije subote u mjesecu, a točan je raspored dostupan na mrežnim stranicama KGZ-a.

Ugasit će se programi

Od 15. svibnja zatvara se i Knjižna stanica Gornje Vrapče, a povrat knjiga je u Knjižnici Vrapče, koja također radi jednokratno. Dio djelatnika preraspoređen je prema potrebi u druge knjižnice, a neslužbeno doznajemo da KGZ-u nedostaje četrdesetak bibliotekara.

– Nedopustivo je da u milijunskom gradu knjižnice rade na pola radnog vremena. A da ne govorimo o tome da je ekipi koja je na vlasti jedno od glavnih obećanja što se kulture tiče bilo iseliti kulturu iz centra i vratiti je u kvartove – negoduje jedna od knjižničarki. Zbog trenutačne su situacije djelatnici KGZ-a uznemireni i nemaju povjerenja u Grad jer se pročulo da je zapošljavanje novih bibliotekara zabranjeno zbog štednje.

– Prelazak na pola radnog vremena je kulturocid jer ta odluka ide protiv humanog i plemenitog odrastanja djece i mladih. Knjižnice godinama ulažu velike napore ne samo u čitanje i posudbu knjiga već i kontinuirano organiziraju brojne programske sadržaje koji su građanima besplatni. Može li se na idućim izborima dati povjerenje onima koji su donijeli takve odluke – pita se pak druga djelatnica knjižnice.

Zbog rezanja radnog vremena ljutiti su i korisnici.

– U knjižnici Voltino rekli su mi da nemaju problema sa zaposlenima. Dapače, jednu osobu "viška" sele u drugu knjižnicu, pa se pitam po kojem su ključu odabrali našu knjižnicu kojoj gravitira oko 30.000 ljudi, a manjka zaposlenih za dvije smjene ovdje nema – ogorčena je Nina Domazet, stanovnica Voltinog, koja u svojoj kvartovskoj biblioteci redovito posuđuje knjige već više od 40 godina. Posebno je zabrinjava što će se u Voltinom, ali i drugdje, zbog skraćenog radnog vremena ugasiti brojni kulturni programi koji donose živost u kvartove.

– Shvaćam štednju, ali ovo je štednja na posve krivom mjestu. Ljudi ionako nedovoljno čitaju – kaže te dodaje da su programi u knjižnici poput čitateljskih klubova, radionica mozaika i robotike iznimno voljeni i posjećeni.

Skraćivanje radnog vremena, dodaje, posebno će teško pasti umirovljenicima koji ujutro ondje dolaze pročitati novine, ali i djeci koja su navikla učiti i provoditi vrijeme u knjižnici.

U postupku 33 mjesta

Na problem novog radnog vremena upozorio je jučer i zagrebački HSLS.

– Iz odluka Upravnog vijeća KGZ-a proizlazi da su samo jednom u posljednje dvije godine donijeli odluku o raspisivanju natječaja za zapošljavanje, i to 5. travnja 2022. Budući da iz točaka dnevnog reda naknadnih sjednica ne proizlazi da je natječaj stvarno raspisan, a kamoli da je okončan, jasno je da je upravo to uzrok – istaknuo je Alan Lochart, potpredsjednik zagrebačkog HSLS-a. Zapitao se i je li zbog nedostatka kadra dovedena u pitanje i realizacija projekta Gradska knjižnica Paromlin koja se nalazi u proračunu za 2023.

Naravno da ne, neslužben je, no jasan odgovor koji smo dobili iz gradske uprave, a ističu i da će problem manjka ljudi nastojati što prije riješiti.

– Riječ je o kratkoročnoj mjeri, dok se ne okonča zapošljavanje 33 nova djelatnika koji je u tijeku – kažu u Gradu. O toj je temi na današnjoj redovnoj konferenciji za medije govorio i gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Gradonačelnik je kazao kako je tražio pismeno očitovanje ravnateljice Knjižnica grada Zagreba Višnje Cej. Knjižnice će tako raditi do ljeta, a u tom razdoblju će se, kako je kazao gradonačelnik, riješiti problem jer je raspisan natječaj za 30-ak knjižničara. Dodao je da ljeti knjižnice uobičajeno uvijek rade u jednoj smjeni.