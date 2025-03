Tomašević predstavio Katalog imovine: 'Ovo je revolucionarni iskorak'

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet te predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović održat će konferenciju za medije na kojoj će predstaviti Katalog imovine. Riječ je o računalnoj aplikaciji koja na jednom mjestu prikazuje svu imovinu u gradskom vlasništvu. Može se pregledati ovdje.

"Ovo je revolucionarni iskorak u javnom sektoru Republike Hrvatske, na ovom smo radili godinu i pol dana. Nema ni jedan grad u Hrvatskoj da ga ima. Stanovi, poslovni prostori i garaže mogu se vidjeti na mapi, možete vidjeti za svaki stan, poslovni prostor tko su korisnici", uvodno je rekao gradonačelnik.

Riječ je o prvoj fazi, a katalog će se još dorađivati pa će se dodavati i zemljišta u vlasništvu Grada, dodao je. "Obećali smo transparentno upravljanje Zagrebom, imovinom, bio je ovo dio i koalicijskog sporazuma Možemo i SDP", rekao je. Objekti u javnom vlasništvu bili su i skrivani, dodao je još Tomšaević, kako bi se radili "dealovi" ispod stola. "Ovako se voli grad, tako da se transparentno upravlja". Riječ je bilo o dosta zahtjevnom projektu, a podaci se crpe iz dvije različite baze podataka koje popisuju vlasništvo Grada i sve zaključke o korištenju nekretnina. "Ovo je work in progress, nekretnina je preko 8000 i sigurno je da postoje nekretnine koje još nisu ovdje, ako građani primjete takve nekretnine ili greške neka prijave pa ćemo to dorađivati. BIt će i nove funkcionalnosti. Građani, gospodarstvenici i drugi će moći dobiti jednostavne i pouzdane podatke o tome tko i kako koristi gradske prostore", rekao je Tomašević.

Na popisu i prazni poslovni prostori, što bi moglo potaknuti potencijalne korisnike da se javi. Na popisu nisu prazni stanovi kako bi se spriječile provale koje se događaju. "Podatke imamo, ali neće biti dostupni javnosti", kazao je gradonačelnik. Na mapi grada mogu se vidjeti svi prostori, karta se može zumirati, filtrirati, a mišom se može kliknuti na, primjerice, garažu, pa se vidi tko je koristi, kakva je površina i tako dalje.

Foto: Grad Zagreb

Mogu se pretraživati garažna mjesta, kuće, poslovne prostore, poslovne zgrade, stanove, uredske prostorije i slično. Filtrirati se može i po opisu nekretnine, pa se tako mogu odabrati jednosobni stanovi, garsonijere i slično, a može se pretraživati i po naseljima i gradskim četvrtima. Može se pretraživati i po površini, pa se mogu naći, na primjer, svi poslovni prostori i stanovi manji od 100 kvadrata, a može se pretraživati i po adresi. "Kad se kombiniraju filteri, dobivaju se različite situacije", pojasnio je gradonačelnik.

Objasnio je i kako je moguće da se vide imena korisnika stanova. "Vide se samo ime i prezime, ali ne i OIB. To je sukladno Zakona o pravu na pristup informacijama, dozvoljeno je staviti ime i prezime imena. Ta su imena dostupna i na web stranicama grada, ali su teško pretraživi. I do sada je to bilo dostupno, ali ne na neki pretraživ način. Ovo je isto bio bitan element transparentnosti", objasnio je.

Klisović je objasnio da je ovaj katalog bio jedan od prijedloga SDP-a za bolje upravljanje gradom. "Jedan po jedan, prijedlozi iz koalicijskog sporazuma se realiziraju. Prvi je bio Zviždač, drugi je Riznica koja je u visokoj fazi izrade te će biti dostupna početkom idućeg mandata, a treći projekt je bio katalog imovine Grada Zagreba. Nemamo stanove koji su prazni. Oni jesu dio kataloga, ali nisu javno vidljivi da ne bi došlo do nasilnog ulaska u stanove. Vidljivi su djelatnicima Grada", rekao je.

Jedno je od pitanje planovi Grada o prodaji gradske imovine. "Gradska je skupština donijela zaključak kojim je zabranjena prodaja stanova. Jedino se prodaju ako su u derutnom stanju ili ako smo na to obvezani zakonom. Ne želimo smanjivati stambeni fond koji možemo koristiti za priuštivo stanovanje, već ga povećati, pa nećemo prodavati stanove. Za garaže, stalno imamo natječaje i prodajemo ih, tu nema razlog da bude u zakupu. A za poslovne prostore - neke da, neke ne.

Što se tiče pitanja na druge teme, bilo je jedno oko tržnice Vrapče i natkrivanja prostora. Je li bilo to u izvornom projektu ili se reagiralo? "Rekli smo da ćemo povećati funkcionalnost tržnice, pa se na tom radi", rekao je. A na temu novog Centra za autizam u Oporovcu, Danijela Dolenec je rekla da je riječ o izvrsnoj ustanovi kojoj Grad nije pridavao pažnju. "Brzim koracima ispravljamo tu nepravdu. Napokon smo licencirali Centar za autizam za socijalne usluge. Uskoro ćemo i za dnevni boravak, idemo u ciljane investicije kojima ćemo proširiti kapacitete za odrasle osobe. Oporovec je projekt nove zgrade za djecu s autizmom. U kojoj je fazi? Zgrada u oporovcu, nakon što smo radili izmjene, sada je u projektiranju glavnog i izvedbenog projekta, ove godine ćemo imati sve projekte pa idemo u dokumentaciju za izvođenje radove. Realno je očekivati da će radovi krenuti sljedeće godine. Financirat ćemo to iz gradskog proračuna. Na temu radova na nadvožnjaku iznad Selske, gradonačelnik je rekao da radovi neće krenuti ove godine. "Bit će u 2026. Radimo obnovu apsolutno svih nadvožnjaka, neki od njih su dotrajali", rekao je Tomašević.