Tomašević: 'Domovinski pokret je iznevjerio birače i nadam se kako će ih zbog toga kazniti'

U prostorima Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, u Heinzelovoj 88, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa suradnicima će predstaviti prvih deset od 19 vozila sanitetskog prijevoza kojima će se, kažu, značajno unaprijediti kvaliteta i efikasnost hitne medicinske skrbi.

Nakon predstavljanja održat će i redovnu tjednu konferenciju za novinare na kojoj će se raspravljati o aktualnim gradskim temama.

– Stiglo nam je prvih deset vozila za sanitetski prijevoz od njih ukupno 19 koji će biti dostavljeni do kraja idućeg tjedna. Tijekom posljednje dvije godine od Grada su, usto, kupljena 42 vozila za hitnu medicinsku pomoć. Jako nam to puno znači jer su vozila nova, nisu dotrajala, a s time ćemo ukupno imati 61 vozilo koja nisu starija od dvije i pol godine – istaknula je Tatjana Pandak, ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu.

Dodala je i kako uskoro planiraju raspisati natječaj za nabavu dodatnih sanitetskih vozila, ali i onih za hitnu pomoć koja bi se na zagrebačkim ulicama trebala naći iduće godine.

– Drago mi je da obnavljamo vozni par Nastavnog zavoda što je izuzetno važno zbog zdravstvene sigurnosti građana, ali važno da ona budu i pouzdana. U voznom parku trenutno ih je više od 100, što je u odnosu na broj koji nas je dočekao kada smo preuzeli vlast, povećanje od 20 posto. Zagrebačka hitna godišnje ima oko 75.000 intervencija hitne te preko 105.000 intervencija sanitetskog prijevoza – kazao je Tomašević.

Naglasio je i kako se obnova voznog parka financira iz gradskog proračuna te kako se čak sedam godina nije nabavilo niti jedno vozilo za sanitetski prijevoz.

– Sada smo tu nepravdu ispravili, a od sada ćemo svake godine nabaviti dodatnih 15 do 20 novih vozila kako se više nikada ne bi dogodilo da hitna ima stari vozni park. Iz proračuna smo lani izdvojili i gotovo 300.000 eura za održavanje mrežne i sistemske informatičke opreme, za uređenje prijamno-dojavnih jedinica izdvojili smo 86.000 eura, a tu je i 187.000 eura koja smo izdvojili za za proširenje i nabavu nove telefonske centrale – dodao je Tomašević te najavio i nastavak ulaganja u Nastavni zavod.

Nakon predstavljanja Tomašević i suradnici održali su i redovnu tjednu konferenciju, a s govornice se prva obratila zamjenica Danijela Dolenec koja se osvrnula na skori početak upisa djece u gradske vrtiće.

– Upisi počinju u ponedjeljak i trajat će do 23. svibnja. Procedura je ista kakva je bila i lani, inicijalne rezultate planiramo objaviti 19. lipnja, a one finalne 10. srpnja. Prošle godine imali smo preko 30 posto više zahtjeva za upise nego godinu prije, a jedan od glavnih razloga bilo je to što smo prvi puta nakon 2016. dozvolili upis djece koji su korisnici mjere roditelj-odgojitelj. Kao posljedica nedovoljnih ulaganja i ne praćenja razvitka grada, lani smo imali dosta velik broj neupisane djece, odnosno više od 3000 – istaknula je Danijela Dolenec.

Dodala je i kako do kraja mandata planiraju uložiti oko 100 milijuna eura u 28 projekata vrtića, u kojima su i povećali kapacitete, odnosno kako su samo tijekom ove pedagoške godine otvorili tri nova gradska vrtića u koje su tijekom godine upisali više od 300 mališana.

– U gradu je trenutno deset gradilišta vrtića od kojih očekujemo da će ih barem pet biti spremno početkom rujna i to će biti oko 600 dodatnih mjesta. Ostali vrtići trebali bi biti otvoreni do kraja godine i to s 400 dodatnih mjesta – dodala je.

Odgovarajući na pitanje novinara Tomašević se osvrnuo i na kompostanu na Čretu s koje se, podsjetimo, posljednjih nekoliko mjeseci šire neugodni mirisi.

– Nakon odrona kompostana na Jakuševcu nije u funkciji zbog čega se koristi jedina moguća alternativa, a to je kompostana Čret gdje se dovozi isključivo zeleni otpad. Onaj iz kućanstava odvozi ze van grada i preuzimaju ga privatni oporabitelji. Iako se prema dozvoli ondje može odlagati biootpad iz kućanstava, ranije smo rekli kako se neće odvoziti, a Holding je podnio i zahtjev o promjeni dozvole – kazao je. Prokomentirao je i današnji sastanak Domovinskog pokreta i HDZ-a.

– Mi smo i tijekom predizborna kampanje govorili kako smatramo da će Domovinski pokret prevariti birače te da će ići s HDZ-om. Mi se i dalje držimo toga da nećemo ići s HDZ-om, niti ćemo s njima pregovarati, kao i da nećemo podržati Vladu u kojoj je Domovinski pokret. Iznevjerili su birače i nadam se da će ih zbog toga kazniti – zaključio je Tomašević.

