Uvedena nova regulacija prometa u centru Zagreba. Nisu svi sretni: 'Ujutro je ovdje čep, bit će sad još veći'

Nešto više od 460 tisuća učenika osnovnih i srednjih škola sjest će danas u školske klupe i to bez posebnih epidemioloških mjera koje su obilježile protekle dvije godine.

Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO), u školskoj godini 2022./2023. osnovnu školu pohađat će oko 310.000 učenika, od kojih je nešto manje od 36.000 prvašića, dok će ih u srednjim školama biti ukupno 154.400.

Osim toga, za prvi dan škole očekuju se i prometne gužve zbog povećanog broja školaraca u prometu. U Zagrebu, na prilazu Gjure Deželića, uvedena je nova regulacija prometa kako bi se napravila biciklistička staza te se smanjio broj prometnih trakova s tri na dva.

– Poslije 7 već je bila gužva na tom potezu, veliki broj automobila onuda prolazi – kazala nam je sugrađanka koja tim predjelom svako jutro prolazi do posla, no ta gužva već se do 8:30 sati raščistila.

Podsjetimo, građani su ranije bili izrazito skeptični oko smanjenja trakova u centru Zagreba koji je inače frekventan u jutarnjim satima.

– Tu sam na Britancu, vozim i auto i bicikl. Kao vozaču na dva kotača potez mi se sviđa, ali nije se trebao napraviti pod ovu cijenu. Ujutro je ovdje čep, bit će sad još veći. Ali valjda nisu imali drugog rješenja – kazala nam je ranije Zagrepčanka Petra Pavić, o čemu više možete pročitati OVDJE.

Inače, nova školska godina učenicima donosi i neke promjene. Za maturante je najveća promjena u polaganju hrvatskoga jezika, za koji će od sada ispit biti jedinstven, odnosno na jednoj razini, a esej će ponovno biti uvjet prolaznosti na tom ispitu.

Na prve praznike učenici će ići 31. listopada, kada počinje jesenski odmor, s kojega se na nastavu vraćaju 2. studenoga.

Prvi dio zimskoga odmora počinje 27. prosinca i traje do 5. siječnja, a drugi dio zimskoga odmora traje od 20. do 24. veljače.

Proljetni odmor bit će od 6. do 14. travnja. Nastavna godina završava 21. lipnja, a za učenike završnih razreda srednjih škola 26. svibnja.

>> VIDEO Eurostat: U Hrvatskoj zabilježen blagi rast nezaposlenosti, u EU blagi pad