Ravnateljica škole koja traži bjanko zadužnice: Imamo roditelja koji apsolutno ne plate ni jednu marendu

Na stranici Osnovne škole Krune Krstića Zadar osvanulo je kako će roditelji morati donijeti potvrđenu bjanko zadužnicu na iznos od 5 tisuća kuna kako bi njihov školarac jeo u školi, a ta je obavijest podijelila javnost.

- Imamo roditelja koji apsolutno ne plate ni jednu marendu i ni jedan ručak u cijeloj školskoj godini i onda ih moramo pozivati na razgovore, umoljavati i tako. Imamo dosta problema, dugovi su uvijek veliki tijekom cijele godine, često pišemo opomene, koje ponavljam, nisu urodile plodom - rekla je ravnateljica OŠ Krune Krstića Zadar, Jasmina Matešić za RTL.

U drugim zadarskim školama još uvijek račune za prehranu isporučuju na kraju mjeseca, ali i njima se dogodi da roditelji kasne s plaćanjem više mjeseci.

- Mi roditelju kažemo da zapravo nećemo moći više davati marendu njihovom djetetu. To napravimo nakon trećeg mjeseca i mislim da onda roditelj shvati situaciju. Do sad nismo imali nikakvih problema. Zapravo igramo na kartu povjerenja s roditeljima - objašnjava Dražen Adžić, ravnatelj OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar.

Ako FINA ovrši roditelje, a oni nemaju novca na računu, račun će im biti blokiran, a FINA će naplatiti i naknadu.

- U slučajevima škole za osiguranje dječje marende to je meni apsurdna odluka. Bjanko zadužnica je sredstvo osiguranja tražbina velikih iznosa. Znači, njih zahtijevaju fizičke i pravne osobe u situacijama osiguranja velikih svota novca. To rade banke i to rade osobe koje daju zajmove, ugovore o zajmu - objasnila je odvjetnica iz Zadra, Ivana Raspović.