Trenutak za povijest: Tomašević položio kamen temeljac za novi stadion, poznato kad će radovi biti gotovi

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet polaganjem kamena temeljca od 12 sati obilježili su početak radova na rekonstrukciji nogometnog stadiona Zagreb. Velik je ovo trenutak za zagrebački sport, ali i njegove stanovnike, budući da je gradnja rekonstruiranog stadiona jedan od preudvjeta za budući stadion u Maksimiru. Radovi bi trebali trajati oko godinu i pol dana, a vrijednost projekta je 44 milijuna eura. Nakon konferencije, potpisan je tekst povelje za novi stadion.

Kranjča će s trenutačnih 5350 mjesta biti proširena na 11.163, a uz suvremena rješenja, četiri natkrivene tribine, grijani hibridni travnjak te difuzne LED reflektore duž cijeloga zdanja. Radovi stoje oko 44 milijuna eura. Kvart će rekonstrukcijom ispred stadiona dobiti novi trg od 6300 kvadrata na kojem će biti 150 stabala. U planu je parkiralište s istočne strane s 450 mjesta te mogućim produžetkom prema Adžijinoj u budućnosti dok će postojeći parking sa zapadne strane biti ukinut u korist trga. Na tom mjestu bit će 608 mjesta za ostavljanje bicikla. Konferenciju pratite ovdje.

"Ovo je stvarno povijesan dan za zagrebački sport i nogomet. Drago mi je da smo se našli ovdje nakon niza prepreka koje smo uspješno premostili kako bismo dobili novi stadion. Pozdrav svim ljubiteljima sporta, glavnom tajniku HNS-a, predstavnicima Dinama, gospodinom Zajecom i Bobanom. Zagreb će prvi put nakon 55 godina dobiti stadion sa četiri tribine", uvodno je rekao Tomašević.

Stari stadion ide u povijest, a na njegovom mjestu doći će novi. "Ovim desetljima bilo je nekakvih spekulacija da će ovdje niknuti šoping centri i stambene zgrade. Ali ostat će dalje za sport, na to sam ponosan. Ovaj stadion ima dugu povijest. 1991. godine ovdje je bilo postrojenje Zbora narodne garde. Novi stadion u Kranjčevićevoj bit će suvremeni kompleks s 11.163 sjedeća mjesta, imao je 5350 mjesta, pa je to nešto više od udvostručenja. Moći će se igrati utakmice Lige prvake, Europske lige, hrvatske reprezentacije. Bitno je i da ovdje danas ovdje počinju radovi i znam da su mnogi desetljećima slušali o novom stadionu i nisu vjerovali. Ja razumijem, neki će početi vjerovati tek kad se završi. Radovi bi trebali stajati 18 mjeseci. Nema nazad, ovaj se projekt mora realizirati, nema nazad. Ovo je ugovorna obveza Grada i izvođača. Očekujem da radovi budu završeni kako je ugovoreno", rekao je još Tomašević.

Riječ je o projektu koji je počeo u ovom mandatu, dodao je još gradonačelnik, te je zahvalio i projektantima koji su projektirali Opus Arenu u Osijeku. "Moderan stadion uključuje i boks lože, modernu solarnu elektranu od 1MW na krovu, imat će novi trg ispred stadiona od 6300 kvadrata, to će biti novi javni prostor u ovom dijelu kvarta. Bit će tu i 400 dodatnih mjesta za parking. Bit će i pristup sa Adžijine, ne samo s Kranjčevićeve. To je isto bila jedna od bitnih preporuka UEFA-e. Vrijednos je 38 milijuna eura bez PDV-a, Strabag je dobio posao na javnom natječaju. Ovo je prvi od dva nogometna stadiona, jer ćemo fincirati pola-pola i Maksimirski stadion. Do kraja godine imat ćemo stadion u Kranjčevićevoj, a onda će početi rušenje Maksimira koji bi trebao biti dovršen do 2029. godine.

Tomislav Svetina, glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza je također komentirao. "Kao glavni tajnik mogu biti silno ponosan što danas konačno počinje gradnja prvog nogometnog stadiona u Zagrebu, još od 1969. Zagreb je nogometno i sportsko srce Hrvatske, a Kranjčevićeva u srcu svih Zagrepčana. Prvi požar koji pamtim bio je onaj zapadne tribine ovog stadiona. Ovdje su svirali i Dire Straitsi, Prljavo Kazalište, u svibnju 1991. godine bio je važan događaj za povijest. Veselimo se prvom mjestu gdje je odigrana prva utakmica pod reflektorima u Zagrebu da će osvanuti najljepši stadion u Hrvatskoj, drugi najljepši bit će onaj u Maksimiru. Želim da se ponovno okupimo tu za 18 mjeseci, u međuvremenu da Dinamo i Lokomitiva uspješno prođu na Maksimiru, a da kasnije još uspješnije igraju u Kranjčevićevoj.

Velimir Zajec, predsjednik GNK Dinama, izrazio je također sreću zbog realizacije projekta. "Bit ću sretan i kad počne Maksimir. Hvala Tomaševiću i premijeru. Volio bi da ova suradnja koja je potpisana bude izvediva, da naši ljudi i navijači dolaze na jedan kulturan i lijep stadion. Dat ćemo sve od sebe da Dinamo bude onaj koji je bio i koji je. Kad smo došli na čelo Dinama, to dinamovo proljeće, sad smo blizu realizacije. Podsjećam i na sve one igrače koji su igrali ovdje, koji igraju na maksimirskom stadionu. Reći ću ono što uvijek kažem: Dinamo je naš i mi volimo Dinamo", rekao je.

Direktor Lokomotive, Božidar Šikić rekao je: "Za mene je možda ovaj trenutak najemotivniji od svih, budući da je voditi klub koji je 15 godina igrao Prvu ligu i igrao na ovom stadionu, taj stadion napuštamo. Najsretniji sam čovjek na svijetu da se u mom gradu radi nešto kao što je ovaj stadion. Mi svi moramo biti sretni, to će nama uljepšati i naš nogomet, i našim klincima, i klubovima. Kad se zapalila tribina ja sam bio junior, sjećam se te drvene tribine, stvarno je došlo vrijeme da se tu nešto promijeni. Promijenit će se na bolje, bit će to nešto lijepo, prekrasno, jedva čekam da se vrati natrag. Vjerujem da će se raditi ozbiljan, veliki stadion u Maksimiru, što je nešto što grad Zagreb zaslužuje. Svaka čast svima koji su potaknuli tu gradnju".

Par riječi rekao je i Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika. "Ovo je početak procesa preobrazbe cijelog jednog grada. Vidi se da ovim stadionom se gradu radi trostruko dobro. Prvo, urbanistička preobrazba četvrti. Drugo, dobit ćemo sjajan komad arhitekture, trćee dobit ćemo sportsko grotlo. Ovaj blok je jedna poluurbana situacija. Stadion je svima drag, ali kao da je poludovršen. Od 1921. kad je otvoren i kasnije dograđivan, nikad nije doživio cjelovito rješenje. Počela je preobrazba ovog bloka. Uklanja se veledrom, uklanja se staza, to je dobra stvar za kvart za Kranječevićevu.