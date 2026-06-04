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pretrage na sedam lokacija

FOTO Od količine zaplijenjene robe boli glava: Više od dva milijuna cigareta, tone duhana i strojevi za preradu

Foto: Carinska uprava
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Autor
Gabrijela Krešić
04.06.2026.
u 11:13

USKOK je protiv devet osoba donio rješenja o provođenju istrage, dok će Carinska uprava pokrenuti odgovarajuće prekršajne postupke.

U velikoj akciji Carinske uprave, policije i USKOK-a na području Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije zaplijenjene su velike količine duhana, cigareta i druge robe, dok je protiv devet osoba pokrenuta istraga zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz nadležnosti USKOK-a. Kako je izvijestila Carinska uprava, ovlašteni carinski službenici iz Zagreba i Krapine, u suradnji sa Službom za suzbijanje krijumčarenja i istraga te policijskim službenicima PU zagrebačke i PU koprivničko-križevačke, 1. i 2. lipnja proveli su pretrage na sedam lokacija.

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Tijekom akcije privremeno je oduzeto čak 7.458 kilograma duhana u listu, 1.456 kilograma sitno rezanog duhana, 2.260.769 cigareta te 3.120 ručno punjenih cigareta. Među zaplijenjenom robom našla su se i 294 pakiranja pripravka Kamagra Gelly. Osim duhanskih proizvoda, oduzeti su i jedno vučno te jedno priključno vozilo, dvije rezalice za duhan i druga oprema za koju se sumnja da je korištena za nezakonitu preradu i promet duhana.

Istražitelji su utvrdili kako pronađeni duhanski proizvodi nisu bili označeni propisanim duhanskim markicama Ministarstva financija, zbog čega postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni neovlašteno raspolagali robom čiji je promet strogo reguliran posebnim propisima. USKOK je protiv devet osoba donio rješenja o provođenju istrage, dok će Carinska uprava pokrenuti odgovarajuće prekršajne postupke. Nadležnom carinskom uredu bit će podnesen i zahtjev za obračun te naplatu trošarina u iznosu od gotovo 1,5 milijuna eura.

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carina Zagerbačke priče

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