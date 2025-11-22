Uskoro veliki zahvat na najvećem studentskom domu u Hrvatskoj: Prva lopata na ljeto, dovršetak jesen 2027.

O cjelovitoj obnovi petog i šestog paviljona Studentskog doma "Stjepan Radić" na Savi govori se već nekoliko godina, početak radova najavljivan je bio u više navrata, no čini se da se stvari sad konačno pomiču s mrtve točke. Sveučilištu u Zagrebu, naime, ovoga je tjedna za projekt modernizacije i rekonstrukcije dvaju paviljona ugovorom dodijeljeno 19,85 milijuna eura bespovratnih sredstava iz programa Konkurentnost i kohezija, a prema riječima ravnatelja Studentskog centra Marija Župana, realizacija bi trebala početi krajem akademske godine.



– Znači, govorimo o kraju lipnja ili početku srpnja 2026. Treba još raspisati i provesti natječaj za izvođenje radova, građevinsku dozvolu za zahvat imali smo od 2021., a čekala se alokacija sredstava. Projekt nismo mogli prijaviti na fondove dok država nije raspisala javni poziv, a potom smo morali čekati i da podnositelji iz drugih gradova pripreme svu potrebnu dokumentaciju. Zato sve toliko dugo traje – ističe Župan.