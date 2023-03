UŽIVO Tomašević: 'Ishod Dinamove Skupštine je korak naprijed ka izgradnji stadiona'

Gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Luka Korlaet i Danijela Dolenec konferenciju za medije održava na Sljemenskoj cesti nakon što obiđu radove na početku rekonstrukcije te važne prometnice koja je do daljnjeg zatvorena za sva vozila. Na presici će govoriti o aktualnim gradskim temama.

-Radovi će biti dovršeni do lipnja, do tada će biti na snazi privremena regulacija prometa pa se od 10 do 18 sati pa se neće moći koristiti, vikendom će se moći koristiti dok traju radovi - naglasio je Tomašević. Novac je osiguran iz Fonda solidarnosti. Osim Sljemenske, izvode se radovi i na Jarunskoj cesti, a novac iz Fonda povući će se i za klizišta, obnovu mostova, cjelovitu obnovu srednjih škola, naglasio je.

-I 40 milijun kuna smo povukli za obnovu vodoopskrbe mreže. Sve što možemo želimo povući i očekujemo da ćemo do kraja lipnja povući ćemo 180 milijuna eura- ističe Tomašević. Kad prometnica bude gotova, na Sljemenu će biti još više posjetitelja, naglasio je.

O (ne)poskupljenju vode

Novi direktor ViO-a Marko Blažević napravio je kompletnu reviziju svega što je napravio bivši direktor Poljak i utvrdio proceduralne pogreške pa kako ne bismo riskirali da i drugi dio poskupljenja padne na Vijeću za vodne usluge, povučen je cjenik i krenulo se u novu proceduru. Odgađa se, ali će se u suradnji s Vijećem napraviti točni matematički izračuni s novom regulativom koja još nije ni usvojena i kako bi bilo sve po PS-u.

Mnogi gradovi u Hrvatskoj poskupili su vodu i nikakvih problema oko toga nije bilo. U Vinkovcima je prije mjesec dana voda poskupila za 30 posto, a nemaju situaciju s potresom i pucanjima kakvu ima Zagreb. A tko je tamo na vlasti? Možemo nije. Vijeće za vodne usluge nije stavilo taj cjenik van snage. Osoba koja je bila odgovorna za situaciju, smijenjena je s mjesta direktora Vodoopskrbe i odvodnje nakon greške.

Najugroženiji već sad plaća 40 posto nižu cijenu vode, a gradska je vlast proširila odluku o socijalnoj skrbi na više skupina i povećala iznose da olakšamo teret krize. Što se tiče mjera vlade, pozdravljam ih, posebice subvencije električne energije za sve gradove, da ih nema , troškovi ustanova svih gradova bili bi veliki udar na proračune gradova pa pozdravljam i njihovo produženje.

O vodomjerima i priključcima

Problem je s javnom nabavom pa se ne ugrađuju dinamikom kakvom bi trebali, no ipak ih se dio ugrađuje. Od novog direktora očekujem i da to riješi. Grad Zagreb, podsjetit ću, plaća priključke građanima u obiteljskim kućama što radi rijetko koji grad.

O slučaju Lisinski

kako je moguće, u kojoj državi je moguće da gradska institucija poput Ureda za kulturu može pogodovati državnoj, odnosno HRT-u? ne razumijem njihovu tezi. Postoji milijun suradnji Grad I HRTa u kulturi. Te priče o prijateljima, pogodovanjima mogu objesiti mačku o rep, i Orisa. Sve to sad izlazi zbog smjene Siriščevića. Gdje su bili do sada, dvije godine? Još jednom, odluku o smjeni sam napravio nakon izvješća kontrolnog ureda na koji je upravno vijeće prijedloga nakon isteka mandata u kojemu bi bio još dvije godine. Nitko nije glasao protiv njegove smjene, od pet članova upravnog vijeća, a u njemu sjedi i jedan član gradske oporbe u kojoj je i HSLS koji me proziva. Nije moj stil da se povlačim s njime po blatu, a ravnatelji se moraju slagati s Upravnim vijećem koje bira Skupština, a ono bira ravnatelja. A za optužbe za revanšizam ne stoje, mnogi ravnatelji su dobili nove mandate nakon smjene vlasti. ovo je izniman slučaj.

O skraćivanju ZET-ovih linija 7 i 4

Podsjećam na 2017. kada je petica i sedmica također bila skraćena i tada to nikome nije smetalo. Razumijem da je dio građana s istoka grada nezadovoljno tom odlukom, no iz sigurnosnih razloga i zaštite vozača, činjenice da je Dubec projektiran za dvije, ne više linija, dolazilo je do problema. Gomilanja tramvaja oko Dupca više nema, a dobili smo puno više na drugoj strani, na frekvenciji linija u gradu, pogustili smo raspored i preselili dio tramvajskih kompozicija na druge linije.

O pogodovanju kandidatima za pročelnike

Pročitao sam u novinama da postoji kaznena prijava jer sam naredio da kandidatima postavi pismena pitanja kako bi znali odgovoriti na njih. Kategorički to odbijam, nisam radio to nikad i nema šanse da ću to ikada napraviti jer je to radio Slavko Kojić i hvalio se time kako je pisao sam sebi pitanja. Mi to ne radimo.

O mogućnosti koalicije Možemo!-SDP-GLAS-HNS

Kako da ne. Nama je najvažnije funkcioniranje grada i oko toga se dogovaramo. Najbitnije mi je da pronađemo ljude koji dobro rade taj posao, nikakvih ustupaka nikakvim, strankama tu nema, ni prema našoj stranci, a kamoli da se radi o dogovorima za buduću koaliciju. Iz 11 novoizabranih pročelnika, samo je jedan iz moje stranke, a kada direktori naprave propust, bez obzira u kojoj su stranci, onda ih se smjeni.

O suradnji sa strankama ljevice na nacionalnoj razini

Svi su spremni za razgovore, osim nas i nećemo biti dok ne završi skupština naše stranke u subotu. Najvažnija nam je skupština, nakon toga ćem,o vidjeti što ćemo i hoćemo li koalirati.

O Skupštini Dinama

Pratio sma, bilo je uzbudljivije od utekmice. Većina članova Skupštine , najvijača i članova, želi da se klubom upravlja transparentno demokratično i po zakonu. Ekipa bankomata izgubila je većinu na skupštini što je korak naprijed u izgradnji stadiona.

O podzemnim spremnicima

Pilot projekt ugradnje podzemnih spremnika na Kaptolu prilikom izvođenja radova na dubini, našli smo na cijev koja nije bila ucrtana u mapama pa smo angažirali arheologa, jedno od tehničkih rješenja je da pomaknemo jamu za pola metra, no pričekat ćemo nalaz arheologa. Takvbi su izazovi česta pojava pa najprije probno kopamo kako ne bismo oštetili lokacije. Zbog toga je u Ljubljani trajalo 10 godina, a mi smo našli 40 lokacija koje se provjeravaju. I kad nađete lokacije, ne znači da nećete naći nešto što nije u mapama.