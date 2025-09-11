UŽIVO Burno na početku sjednice, radi se o GUP-u. Tomašević: 'Tražili ste bilo kakve razloge da se ne ovo ne podrži'

Gradski zastupnici vratili su se s ljetne pauze. Od devet sati održava se nova, treća sjednica zagrebačke Skupštine, a na dnevnom redu nalazi se nekoliko važnih tema. Prve tri tiču se rebalansa zagrebačkog proračuna, koji već rekordno visoki budžet podebljava za još 147 milijuna eura. Kako su istaknuli u Gradu, novac je predviđen, među ostalim, za plaće i materijalna prava zaposlenih nakon dogovora sa sindikatima, osiguranje dodatnih sredstava za nepredviđene troškove, a neke su stavka smanjene zbog promjene u dinamičkim tijekom izvedbe nekih projekata.

Tako će se ulaganja u objekte društvene namjene i neke druge kapitalne projekte sredstva alocirana za ovu godinu značajno smanjiti, a razlog je prolongiranje realizacije, poput primjerice podvožnjaka Medpotoki koji je privremeno zaustavljen zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Rashodi za nerazvrstane ceste smanjuju se za 7,9 mil. € zbog manjeg obujma asfaltiranja nerazvrstanih cesta, a sredstva se preraspodjeljuju prije svega na uređenje javnih površina i sanacije klizišta.

Važna točka na dnevnom redu je i konačno usvajanje izmjena i dopuna gradskog Generalnog urbanističkog plana (GUP), dokumenta koji je na odobrenje iz nadležnog Ministarstva graditeljstva čekao gotovo godinu dana. Nakon što su tri puta poslane na popravak, izmjene GUP-a konačno su spremne na raspravu i usvajanje. Među točkama na dnevnom redu bit će i povećanje plaće gradonačelnika Tomislava Tomaševića te smanjenje ono predsjednika Skupštine Mateja Mišića.

10.05 - Dorotea Šafranić: "Moje pitanje se odnosi na preporuke Grada vezane uz nekorištenje mobitela u osnovnim školama u Zagrebu. Ne govorim o ovom pitanju samo kao zastupnica, već i kao predstavnica Generacije Z koja je bila prva generacija s mobitelima u osnovnim školama i mogu podržati inicijativu, koja ima za cilj brigu za mentalno zdravlje, ali i da mobiteli često predstavljaju distrakciju u provođenju nastave u školama. S time na umu, u ponedjeljak je krenula nastavna godina i donesene su ove preporuke. Dakle, imamo li prve reakcije s terena? Kako su reagirali ravnatelji i ostali akteri te kakve su dugoročni rezultati?

"Sigurno ste pratili ovu inicijativu, bio je i veliki medijski odjek, ali i odjek šire javnosti, roditelja, obitelji... To je preporuka, Grad ne može direktno naložiti školama, ali može preporučiti. Prije toga smo napravili anketu, oko 70 posto škola u Zagrebu već sada na neki način regulira korištenje mobitela, a sada smo održali i sastanak s ravnateljima škola. Zabrana onda znači - ne samo na nastavi, nego i za vrijeme odmora. Jučer je bilo na vijestima povećanje broja odgode upisa djece u školu, to je direktno povezano s ekranizmom, pričali su stručnjaci. Dakle, da djeca kasne u razvoju svih vještina, ali znaju prstićima povećavati po ekranu. Grad je osnovao i Povjerenstvo za razvoj zdravstvenog odgoja i obrazovanja gdje ćemo se baviti i mentalnim zdravljem, zdravijim stilovima života - prehrana i tema pretilosti, ovisnosti o ekranima, duhanskim proizvodima i online kockanju, al i reproduktivno i spolno zdravlje", kazala je Danijela Dolenec.

9.55 - Joško Klisović: U rujnu 2022. na prijedlog Kluba SDP-a Skupština je izglasala zaključak kojim se traži revitalizacija ŠRC-a Jarun, a temelja svrha je omogućiti profesionalnim sportašima, kao što su veslači i građani, u svom punom opsegu. U svakom proračunu Grada Zagreba imali smo novac predviđen za tu svrhu, kao što je odmuljivanje jezera. No, ove godine zbog pada vodostaja rijeke Save i jezera, pokazalo se koliko je ono zapušteno, puno mulja, lopoča... Tri godine je prošlo i to je puno. Znam da je to složen proces i da je potrebno napraviti određene studije i provesti javne nabave. No, moje pitanje je u kojoj je fazi realizacija ovog projekta i koji su rokovi za realizaciju do kraja?

"Radi se o problemu koji postoji od Univerzijade,nije se riješio 40 godina i ne može se riješiti u godinu dana. Napravili smo studiju i ona je završena, trebala je proći javnu nabavu i provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i on je proveden. Trebali smo naći gdje će se odložiti ono što će se odmuljiti iz Jaruna. Bilo je šest opcija koje su raspravljane s Hrvatskim vodama. Prihvaćena je ona koja je najbolja i najjeftinija pa će se dio ispuštati postepeno u rijeku Savu. Idući tjedan bit će raspisana javna nabava za projekt, da ćemo u proljeće imati projekt i raspisanu javnu nabavu za izvođače radova. A onda očekujemo da će odmuljivanje jezera početi u jesen iduće godine i trajat će tri godine zato jer idemo metodom dane smanjujemo razinu vode i ne isušujemo jezero, što bi poremetilo sve sportove na Jarunu", kazao je Tomašević

"Dakle, projekt će biti gotov za tri godine ili samo jedan dio? Postoji li nekad hodogram kako bi građani znali kad će moći koristiti jezero u punom opsegu?", upitao je Klisović.

"Što se tiče projekt uređena Jaruna, i za to smo proveli studiju koja je podloga za UPU koji onda ide u izradu. Procedura je obično da će UPU doći na Skupštinu za oko godinu dana i kada to Skupština usvoji možemo ići u gradnju novih objekata i intervenciju na Jarunu da postane još bolji", rekao je Tomašević.

9.45 - Od 42 zastupnika, 29 zastupnika glasalo je protiv izostavljanja točke o izmjenama i dopunama GUP-a. "Prijedlog nije prihvaćen većinom glasova", kazao je Mišić.

9.40 - Tomislav Tomašević očitovao se na tri prijedloga za izostavljanje dnevnog reda. "Kao prvo, vjerujem da će danas biti povijesni dan jer će nakon devet godina biti izglasane izmjene GUP-a, i to one u kojima su sudjelovali građani. U tri javne rasprave koje su trajale godinu dana nije bila nijedna primjedba vezana za Botinec. Svi drugi politički akteri tražili su bilo kakve razloga da se ne podrže ove izmjene GUP-a tako da nije čudno što neki traže da se sada izostave s dnevnog reda. Što se tiče ceste u Botincu, ključno je da u tom dijelu Botinca osam zahtjeva za višestambenih zgrada s 400 stanova. I o tome se tu radi, ne želimo da na mjestu kuća počinju nicati zgrade bez infrastrukture. A cestu smo rekli da nećemo realizirati"

9.35 - Tomislav Jelić i Trpimir Goluža se također složio s prijedlogom Župana da se točka o izmjenama i dopunama GUP-a izostavi s dnevnog reda.

9.25 - Mario Župan osvrnuo se na konačno usvajanje izmjena i dopuna gradskog GUP-a: "I danas su ovdje bili građani Botinca. Traže ono što je realno, u jednoj ste emisiji rekli da nećete prihvaćati amandmane i da ta prometnica neće ići kroz Botinec. Međutim, ona je i dalje u izmjenama i dopunama GUP-a. I tako blokirate privatnu imovinu, zelene površine, kuće, vrtiće... Blokirate ljudima da ne mogu upravljati svojom imovinom. Dakle, Klub HDZ-a, DP-a i HSU-a traži izostavljanje ove točke s dnevnog reda. Mislimo i da će većina u oporbi to podržati. Trebate donijeti novu GUP Grada Zagreba, a ne izmjene i dopune."