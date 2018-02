Uredno plaćamo karte, a kaznit će nas jer parkiramo ukoso

Neugodno iznenađenje dočekalo je stanovnike Ulice Matka Laginje kad su prije dva dana za brisačima svojih automobila parkiranih ispred zgrade pronašli nešto što izgleda kao kazna od 300 kuna. Tek “na drugu” primijetili su objašnjenje na papiriću: “Kako biste izbjegli sankcioniranje uočenog prekršaja, molimo da ubuduće ne parkirate na nedozvoljenom mjestu”.

Obavijest koju su ostavili djelatnici prometnog redarstva upozorila je vozače parkiranih automobila da su prekršili Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Razlog: ugrozili su sigurnost drugih sudionika u prometu i parkirali se tako da smetaju normalnom tijeku prometa ili kretanju pješaka.

– Drugim riječima, svi koji su parkirani ukoso moraju parkirati usporedo s cestom, kako je propisano, odnosno kako su iscrtana parkirališna mjesta – kaže jedan stanovnik Laginjine koji se požalio u Facebook grupi “I to je Zagreb”. No problem je, dodaje, što parkirališnih mjesta nedostaje, a upravo to je razlog zbog kojeg se automobili parkiraju ukoso pa ih tako nekoliko stane na jedno mjesto.

– Pravo je čudo naći slobodno parkirališno mjesto, a redovno plaćamo povlaštenu mjesečnu kartu – ističe taj stanovnik Laginjine. Upućen je stoga prijedlog gradskim institucijama da se parkirališna mjesta u Laginjinoj iscrtaju onako kao se parkira, ukoso. Kao i da se promijeni način prometovanja ulicom iz dvosmjernog u jednosmjeran promet od pravca Bauerove.

– Tako ne bi dolazilo do prometnih poteškoća, stalo bi puno više vozila s obje strane ceste, a ne bismo dolazili u sukob sa zakonom – prijedlog je stanara.

Slično su upozorenje prošli tjedan dobili su i stanovnici Travnog zato što su parkirali ispod znaka na kojem stoji da je zaustavljanje i parkiranje zabranjeno. Rezultat je to, kažu u prometnom redarstvu, pojačanih kontrola po cijelom gradu kako bi se sankcioniralo nepropisno parkiranje. Sad su stanovnike Laginjine odlučili opomenuti, no budu li automobili na isti način parkirani i idući put kad se ondje zateknu, slijede kazne, koje imaju ovlasti davati. No teško će tako spriječiti dugogodišnju naviku svih koji parkiraju u Laginjinoj. A moguće je da će stradati i “padobranci”, oni koji će se ondje parkirati samo taj dan. Jer svaki novi vozač koji u Laginjinoj želi ostaviti svoj auto postupit će po nepisanom pravilu ostalih.